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Головна Економіка Українцям через генератори загрожує серйозний штраф: за що карають

Українцям через генератори загрожує серйозний штраф: за що карають

Ua ru
6 листопада 2026 18:22
За зберігання пального для генератора можуть оштрафувати до 735 000 грн: що треба знати Новини.LIVE
Жінка йде повз генератор. Фото: Новини.LIVE

Під час воєнного стану українці можуть зберігати пальне для генераторів без ліцензії та інших дозвільних документів. Але є обмеження: на одному об’єкті дозволено тримати не більше ніж 2000 літрів. Якщо запас більший, то цим може зацікавитись податкова. Правила стосуються як юридичних осіб, так і ФОПів. За порушення вимог передбачені штрафи, які можуть сягати майже 735 000 гривень.

Які фінансові ризики несе за собою звичайне зберігання пального — дізнавались Новини.LIVE із посиланням на Державну податкову службу.

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Скільки пального можна зберігати без ліцензії

Під час воєнного стану на кожному об'єкті, де встановлено генератор, дозволено зберігати до 2000 літрів пального без ліцензії та додаткових дозволів.

При цьому є кілька важливих умов:

  • пальне має використовуватися виключно для роботи генератора;
  • пальне, яке вже міститься в баку самого генератора, не враховується в загальному обсязі.

Правило поширюється і на компанії, і на ФОП.

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Що робити, якщо пального більше ніж 2000 літрів

Якщо на об'єкті потрібно зберігати більший запас пального, необхідно подати декларацію до Державної податкової служби.

Це можна зробити безкоштовно — у паперовій або електронній формі. Чекати на окреме погодження не потрібно. Право на зберігання пального виникає одразу після подання декларації.

У документі потрібно вказати:

  • дані підприємства або ФОП;
  • загальну місткість ємностей для зберігання;
  • адресу, за якою розміщені ці ємності.

Які штрафи загрожують за порушення

За недотримання правил зберігання пального передбачені такі штрафи:

  1. Перше порушення — 34 588 грн.
  2. Друге порушення — 69 176 грн.
  3. Третє та кожне наступне — 734 995 грн.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому ціни на пальне можуть зрости. За словами експертів, послаблення гривні здатне створити нові передумови для подорожчання імпортного пального. Скраплений газ також виріс у ціні через активний попит у Європі серед допомогосподарств.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що ще можуть оштрафувати ФОПів. Це стосується підприємців, які пропускають дедлайн подачі податкової декларації. Проте навіть якщо строк минув, обов'язок відзвітувати перед податковою зберігається.

декларація Податкова служба штраф генератори блекаут
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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