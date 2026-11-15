Генератори в магазині. Фото: Новини.LIVE

В повітрі вже відчувається подих зими, а електроенергії в домівках українців стає все менше через постійні ворожі обстріли. Ситуація змушує людей активніше шукати способи забезпечити тепло та світло в оселі. Зокрема, необхідними покупками стають генератори, зарядні станції та обігрівачі. Водночас збільшення попиту на пристрої створює нові можливості для шахраїв.

Про це попереджає Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передають Новини.LIVE.

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Як працює шахрайська схема

Зловмисники не цураються "заробітків" на горі та вразливості українців. З приходом похолодання зростає попит на обігрівачі та генератори, а шахраї підлаштовують свої схеми під потреби людей. Наприклад, створюють фальшиві сторінки інтернет-магазинів або публікують оголошення про продаж техніки.

Ключовий "гачок" в таких випадках — вартість товару. Зарядна станція або генератор можуть пропонуватися за значно нижчими цінами, ніж ринкові.

Шахраї можуть бути дуже переконливими та надсилати покупцеві фото товарів, демонструвати позитивні відгуки, які легко підробити. Також можуть створювати тиск на людину, що кількість товару нібито обмежена й заплатити потрібно "тут і зараз", інакше вигідною пропозицією скористається хтось інший. Зазвичай такі продавці одразу зникають, як тільки отримають переказ.

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Ще один ризик втратити гроші

Правоохоронці закликають українців уникати неперевірених майстрів, які пропонують встановлення, підключення або ремонт генераторів. Трапляються випадки, коли недобросовісні виконавці отримують оплату наперед, але не виконують домовленостей. В результаті людина не отримує послугу та втрачає гроші.

Як захиститися від шахраїв

Купуючи генератор, зарядну станцію чи будь-який інший товар варто керуватися простими правилами, які суттєво знизять ймовірність віддати гроші шахраям.

Поліція радить:

не поспішати перераховувати кошти, попри тиск продавця;

перевірити, чи має продавець історію діяльності та реальні контактні дані;

наполягати на оплаті після отримання та перевірки товару;

уникати невідомих інтернет-магазинів та сторінок, якщо їхня репутація не підтверджена клієнтами;

довіряти ремонт чи обслуговування техніки лише перевіреним майстрам;

ніколи не передавати третім особам особисті паролі, коди підтвердження та дані банківських карток.

Правоохоронці підкреслюють, що терміновість покупки не має стати перепоною для пильності. Товари за безцінь від невідомих продавців дуже часто приховують небезпеку.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що шахраї діють від імені податкової. Платників сповіщають про заборгованість, яку потрібно терміново погасити. Як правило, такі повідомлення мають прикріплені файли, з допомогою яких зловмисники отримують віддалений доступ до комп'ютера.

Також Новини.LIVE писали про шахрайські схеми з дровами. Українці ризикують залишитися без тепла в оселі та грошей. Втім, є фактори, які допоможуть визначити потенційного шахрая та відмовитися від угоди.