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Главная Экономика Минус 400 грн с платежки: как меньше платить за электроэнергию

Минус 400 грн с платежки: как меньше платить за электроэнергию

Ua ru
7 ноября 2026 18:22
Ночной тариф на электроэнергию: выгодно ли менять счетчик в 2026 году YouTube/ДТЭК "Киевские электросети"
Энергетик устанавливает счетчик. Фото: YouTube/ДТЭК "Киевские электросети"

Общий тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным до 30 апреля 2027 года. Однако сохранение цены в 4,32 грн за кВт не слишком облегчает бремя для кошельков в зимний период, особенно если включать обогреватель и пользоваться бойлером или электроплитой. Специалисты регулярно рекомендуют для экономии перейти на ночной тариф, установив двухзонный счетчик.

Сколько на самом деле можно сэкономить ежемесячно с счетчиком "День-Ночь", разбирались Новини.LIVE.

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В чем преимущество двухтарифного счетчика

Как отмечается на сайте ДТЭК, счетчик "День-Ночь" разделяет потребление электроэнергии на дневной и ночной периоды. Днем тариф полный, а ночью — в два раза ниже. Чем больше электроэнергии потребляется в период действия льготного тарифа, тем больше денег остается в кошельке потребителя.

Как происходит тарификация:

  • с 07:00 до 23:00 — применяется полный тариф 4,32 грн за кВт;
  • с 23:00 до 07:00 — действует скидка 50%, каждый кВт по 2,16 грн.

Сколько реально можно сэкономить

После установки двухзонного счетчика семье не обязательно резко менять бытовые привычки и пользоваться электроэнергией исключительно в ночное время. Электросчетчик даже в "пассивном режиме" обеспечит экономию до 270 грн в месяц за счет приборов, постоянно работающих в помещении, например, холодильника, котла или Wi-Fi-роутера

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Ежемесячную плату за свет можно сократить до 400 грн, если подойти к экономии комплексно и максимально перенести потребление на ночное время.

В частности, для максимальной выгоды нужно:

  • заряжать гаджеты ночью;
  • принимать душ после 23:00 или в 6 утра, чтобы бойлер нагревался по ночному тарифу;
  • использовать функцию отложенного запуска в бытовой технике.

Данные расчеты являются ориентировочными и взяты исходя из общего месячного потребления 500 кВт·ч, из которых 125 кВт·ч потреблялись после 23:00.

Сколько стоит двухзонный счетчик

В компании ДТЭК двухтарифный счетчик без автоматической передачи данных предлагают по цене от 4 999 грн. В стоимость комплексной услуги входит сам счетчик, демонтаж старого прибора, установка нового, опломбирование и программирование на тариф "день/ночь". Счетчик, который будет автоматически передавать показания, обойдется от 6 199 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что до конца отопительного сезона украинцы могут платить за свет со скидкой. Тариф снижается почти на 40% для владельцев официального электроотопления. Льготная цена действует в пределах потребления 2000 кВт в месяц.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут сократить расходы на коммунальные услуги. Зимой можно меньше платить за газ и отопление, если выполнить несколько простых шагов. Также потребители имеют право требовать перерасчет за некачественно предоставленные услуги.

тарифы электроэнергия экономия ДТЭК счетчики
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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