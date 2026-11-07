Енергетик встановлює лічильник. Фото: YouTube/ДТЕК Київські електромережі

Загальний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до 30 квітня 2027 року. Однак збереження ціни у 4,32 грн за кВт не сильно рятує гаманці в зимовий період, особливо якщо вмикати обігрівач та користуватися бойлером або електроплитою. Фахівці регулярно рекомендують для економії перейти на нічний тариф, встановивши двозонний лічильник.

Скільки насправді можна заощадити щомісяця з лічильником "День-Ніч", розбиралися Новини.LIVE.

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В чому вигода двотарифного лічильника

Як зазначається на сайті ДТЕК, лічильник "День-Ніч" розмежовує споживання електроенергії на денний та нічний періоди. Вдень вартість повна, а вночі двічі нижча. Чим більше електроспоживання під час дії зниженого тарифу, тим більше грошей залишається у гаманці споживача.

Як відбувається тарифікація:

з 07:00 до 23:00 — застосовується повний тариф 4,32 грн за кВт;

з 23:00 до 07:00 — діє 50% знижки, кожен кВт по 2,16 грн.

Скільки реально можна заощадити

Після встановлення двозонного лічильника родині не обов'язково різко змінювати побутові звички та користуватися електроенергією виключно у нічний час. Електролічильник навіть у "пасивному режимі" буде давати до 270 грн економії на місяць за рахунок приладів, що працюють в приміщенні постійно, наприклад, холодильник, котел чи Wi-Fi-роутер

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Місячну платіжку за світло можна зменшити до 400 грн, якщо підійти до економії комплексно та максимально перенести споживання на нічний час.

Зокрема, для максимальної вигоди потрібно:

заряджати гаджети вночі;

приймати душ після 23:00 або о 6 ранку, щоб бойлер нагрівався за нічним тарифом;

користуватися відкладеним стартом у побутовій техніці.

Дані розрахунки орієнтовні та взяті із розрахунку загального місячного споживання 500 кВт-год, із яких 125 кВт-год споживались після 23:00.

Скільки коштує двозонний лічильник

У компанії ДТЕК двотарифний лічильник без автоматичної передачі даних пропонують за ціною від 4 999 грн. У вартість комплексної послуги входить сам лічильник, демонтаж старого приладу, встановлення нового, опломбування та програмування на тариф день/ніч. Лічильник, який буде автоматично передавати показники, обійдеться від 6 199 грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що до кінця опалювального сезону українці можуть платити за світло зі знижкою. Тариф зменшується майже на 40% для власників офіційного електроопалення. Пільга ціна діє в межах споживання 2000 кВт на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть скоротити витрати на комунальні послуги. Взимку можна менше платити за газ та опалення, якщо виконати декілька простих кроків. Також споживачі мають право вимагати перерахунку за неякісно надані послуги.