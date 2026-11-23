Чоловік користується зарядною станцією. Фото: кадр з відео YouTube/Aleksander Butko

Українці дедалі активніше готуються до важкої зими з тривалими відключеннями електроенергії, скуповуючи інвертори, зарядні станції та генератори. Попит на окремі види техніки зріс у кілька разів, а восени кількість замовлень почала стрімко збільшуватися, адже через нові ворожі атаки у низці регіонів почали діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє видання Forbes посилаючись на дані Meest Shopping, передають Новини.LIVE.

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Інвертори та зарядні станції в топі

Сервіс міжнародних покупок Meest Shopping, проаналізувавши близько 15 тисяч замовлень за липень-жовтень 2026 року та проаналізував зміну тенденцій у порівняні з аналогічним періодом минулого року.

Виявилося, що найсильніший стрибок попиту відбувався на інвертори, яких українці за рік замовили на 538% більше. Зарядні станції купують рідше, але показник все одно помітно збільшився — на 126%. На останньому місці портативні зарядні пристрої та акумулятори зі зростанням попиту на 82%.

Інтерес українців до автономного живлення помітно зріс восени, коли стало очевидно, що наступна зима не буде легшою за попередню. Якщо у липні українці замовили лише 2 103 одиниці техніки, то в серпні попит зріс до 3 390, а у вересні — до 3 632 одиниць. Рекордний показник зафіксували з приходом похолодання, у жовтні українці купити 6 183 одиниці пристроїв.

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Скільки коштують генератори та зарядні станції

Українці витрачають найбільше коштів на покупку електричних та бензинових генераторів. Середній чек сягає 21 707 гривень або в перерахунку 478 доларів.

Дешевше покупцям обходяться зарядні станції із середнім чеком в 17 620 гривень або ж 388 доларів. Найменше коштів українці витрачають на павербанки та інші портативні зарядні пристрої — 4 678 гривень, що в перерахунку становить 103 долари.

Основна частка замовлень енергетичних пристроїв припадає на США, звідки надходить більше половини техніки. Також популярність мають магазини та майданчики у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії та Великій Британії.

Для покупок українці вибирають різні майданчики, наприклад, павербанки у більшості випадків замовляють на Amazon та eBay. Зарядні станції купують в офіційних інтернет-магазинах Bluetti та EcoFlow у Німеччині, а також на польському маркетплейсі Allegro.

Чому українці замовляють техніку за кордоном

Українці обирають іноземні магазини не просто так, а через суттєву різницю у цінах і можливість зберегти у гаманці чималу суму. Наприклад, у лютому 2026 року на окремих категоріях товарів різниця в ціні дозволяла заощадити до 70%. До листопада показник скоротився, але різниця все одно залишається відчутною.

Наскільки в Україні вищі ціни

У європейських магазинах зарядні станції AFERIY та Pecron можна купити на 20-31% дешевше, ніж на українських майданчиках. Ще відчутніша різниця у цінах на генератори, наприклад, Hyundai та Majster Pro Polska обійдуться дешевше на 32-35%. До 35% також можна заощадити на павербанках EcoFlow та Baseus.

Раніше Новини.LIVE писали про ціни на зарядні станції в Україні. У листопаді вартість пристроїв, які підійдуть для більшості побутових потреб, коливається від 31 999 до 68 999 грн. Водночас найдешевший варіант обійдеться у 4 345 грн.

Також Новини.LIVE інформували, що українці можуть втратити гроші під час покупки генератора або зарядної станції. Зі збільшенням попиту на техніку активізувалися шахраї. Перш ніж оплачувати замовлення варто перевіряти продавця.