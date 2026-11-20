Мужчина на фоне баннера, посвященного Черной пятнице. Фото: УНИАН

Черная пятница привлекает большими скидками, однако за выгодными предложениями могут скрываться манипуляции с ценами, недобросовестная реклама и даже мошенничество. Чтобы не потратить деньги "на ветер", перед покупкой необходимо проверять продавца, реальность цены товара, а также условия оплаты и возврата. В целом существует несколько важных правил, которые помогут избежать финансовых потерь в период больших скидок.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, передают Новини.LIVE.

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Что проверять перед покупками

Действительно ли снизили цену. Одним из самых распространенных видов обмана в "Черную пятницу" являются манипуляции с ценами, из-за которых покупатель фактически не получает реальной экономии. Например, стоимость товара ранее составляла 2 000 грн, а перед распродажей цену повысили до 3 000 грн, перечеркнув ее и указав скидку 33%. Прежде чем покупать товар, стоит проверить его цену на разных площадках, пользоваться сервисами истории цен и не поддаваться эмоциям, увидев "красный" ценник. Адрес интернет-магазина. Черная пятница — золотое время для злоумышленников, которые наживаются на невнимательности покупателей. Например, мошеннические сайты могут копировать оформление известных магазинов, меняя лишь одну букву в адресе. Прежде чем оплачивать товар, стоит проверить ссылку и не переходить по подозрительным адресам из SMS или мессенджеров. Способ оплаты. Продавец предлагает суперскидку на желаемый товар, но просит перечислить всю сумму на карту — тревожный сигнал. Если магазин незнакомый, лучше настаивать на оплате после получения товара с возможностью осмотреть посылку. Кроме того, стоит уточнить условия возврата и информацию о продавце. Данные банковской карты. Продавцу не нужно знать PIN-код, CVV/CVC, пароль от банковского приложения или одноразовые SMS-коды подтверждения. Если такие данные выпытывают у покупателя, то это могут быть мошенники, и от дальнейшего общения лучше отказаться. Манипуляции продавцов. Людей могут подталкивать к необдуманной покупке надписями о том, что осталось всего две единицы товара, акция закончится через 10 минут, а предложением интересуются еще 20 человек. Не стоит реагировать на такую информацию и сразу оплачивать товар, не проверив предложение. Скриншоты предложения. Если вы выбрали товар с хорошей скидкой и намерены его купить, перед оплатой стоит сохранить страницу товара с ценой, информацией о скидке, характеристиками, условиями доставки и возврата. Если продавец после покупки изменит условия или откажется признавать рекламируемое предложение, такие материалы могут стать доказательствами. Правила возврата. Если соблюдены требования статьи 9 закона "О защите прав потребителей", непродовольственный товар надлежащего качества можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки. Однако отдельные категории товаров могут не подлежать обмену или возврату. Условия необходимо уточнять заранее, а после оплаты товара сохранять чек.

Что делать в случае мошенничества

Если после совершения платежа возникло подозрение, что деньги были отправлены мошенникам, следует действовать последовательно и быстро.

Что следует сделать:

связаться с банком через официальный номер или приложение и сообщить о возможном мошенничестве;

попросить проверить возможность остановки операции;

заблокировать карту, если ее данные могли попасть в руки посторонних лиц;

сохранить переписку, квитанции, ссылки и скриншоты;

обратиться в киберполицию или полицию.

Переписку с продавцом удалять не стоит, поскольку она может стать доказательством.

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Если продавец нарушил права

Продавцы обязаны предоставлять достоверную информацию о товарах, ценах и условиях покупки. Если же покупатель столкнулся с обманом, манипуляциями с ценами или другими нарушениями, он имеет право подать жалобу в управление Госпродпотребслужбы в своем регионе. Вместе с обращением необходимо предоставить подтверждающие документы, например, скриншоты переписки с продавцом и акционного предложения на сайте, чеки и другие данные.

Недавно Новини.LIVE писали, что в 2026 году Черная пятница состоится 27 ноября. Однако магазины не обязаны ограничивать акции одной датой. Многие продавцы устанавливают собственные графики распродаж.

Также Новини.LIVE сообщали, что мошенники обманывают украинцев при покупке дров на зиму. Покупателям следует внимательно проверять предложения. Особенно это касается случаев, когда дрова предлагают по очень выгодной цене с полной предоплатой на карту.