Чоловік на тлі банера до Чорної п'ятниці. Фото: УНІАН

Чорна п’ятниця приваблює великими знижками, однак за вигідними пропозиціями можуть ховатися маніпуляції з цінами, недобросовісна реклама та навіть шахрайство. Щоб не пустити гроші "на вітер", перед покупкою необхідно перевіряти продавця, реальність ціни товару, а також умови оплати та повернення. Загалом є декілька важливих правил, які допоможуть уникнути фінансових втрат в період великих знижок.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, передають Новини.LIVE.

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Що перевіряти перед покупками

Чи дійсно знизили ціну. Одним із найчастіших видів обману на Чорну п'ятницю є маніпуляції із цінами, через які покупець фактично не отримує реальну економію. Наприклад, вартість товару раніше становила 2 000 грн, а перед розпродажем ціну підвищили до 3 000 грн, перекресливши її та вказавши знижку 33%. Перш ніж купувати товар варто перевірити його ціну на різних майданчиках, користуватися сервісами історії вартості та не піддаватися емоціям, побачивши "червоний" цінник. Адреса інтернет-магазину. Чорна п'ятниця — золотий час для зловмисників, які наживаються на неуважності покупців. Наприклад, шахрайські сайти можуть копіювати оформлення відомих магазинів, змінюючи лише одну літеру в адресі. Перш ніж платити за товар варто перевірити посилання та не переходити за підозрілими адресами із SMS або месенджерів. Спосіб оплати. Продавець пропонує суперзнижку на бажаний товар, але просить переказати всю суму на картку — тривожний сигнал. Якщо магазин незнайомий краще наполягати на оплаті після отримання товару з можливістю оглянути посилку. Крім того, варто уточнити умови повернення та інформацію про продавця. Дані банківської картки. Продавцю не потрібно знати PIN-код, CVV/CVC, пароль від банківського застосунку чи одноразові SMS-коди підтвердження. Якщо такі дані випитують у покупця, то це можуть бути шахраї й від подальшого спілкування краще відмовитися. Маніпуляції продавців. Людей можуть спонукати до необдуманої покупки написами, що залишилося лише дві одиниці товару, акція завершиться через 10 хвилин, а пропозицією цікавляться ще 20 людей. Не варто реагувати на таку інформацію та одразу оплачувати товар без перевірки пропозиції. Скриншоти пропозиції. Якщо вибрати товар із гарною знижкою та налаштовані його купувати, варто до оплати зберегти сторінку товару із ціною, інформацію про знижку, характеристики, умови доставки та повернення. Якщо продавець після покупки змінить умови або відмовиться визнавати рекламовану пропозицію, такі матеріали можуть стати доказами. Правила повернення. Якщо дотримано вимог статті 9 закону "Про захист прав споживачів", непродовольчий товар належної якості можна обміняти протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі. Однак окремі категорії товарів можуть не підлягати обміну або поверненню. Умови необхідно уточнювати заздалегідь, а після оплати товару зберігати чек.

Що робити у разі шахрайства

Якщо після проведення платежу з'явилась підозра, що гроші були відправлені шахраям, варто діяти послідовно та швидко.

Що варто зробити:

зв'язатися з банком через офіційний номер або застосунок і повідомити про можливе шахрайство;

попросити перевірити можливість зупинення операції;

заблокувати картку, якщо її дані могли потрапити до сторонніх осіб;

зберегти листування, квитанції, посилання та скриншоти;

звернутися до кіберполіції або поліції.

Листування з продавцем видаляти не варто, оскільки воно може стати доказом.

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Якщо продавець порушив права

Продавці зобов'язані надавати достовірну інформацію про товари, ціни та умови придбання. Якщо ж покупець зіткнувся з обманом, маніпуляціями з цінами або іншими порушеннями, він має право подати скаргу до управління Держпродспоживслужби у своєму регіоні. Разом зі зверненням необхідно надати підтвердження, наприклад, скриншоти листування з продавцем та акційної пропозиції на сайті, чеки та інші дані.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що у 2026 році Чорна п'ятниця відбудеться 27 листопада. Проте магазини не зобов'язані обмежувати акції однією датою. Чимало продавців встановлюють власні графіки розпродажів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шахраї обманюють українці під час купівлі дров на зиму. Покупцям варто уважно перевіряти пропозиції. Особливо це стосується випадків, коли дрова пропонують за дуже вигідною ціною з повною передплатою на картку.