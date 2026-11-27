Чоловік із зарядною станцією. Фото: EcoFlow

Довготривалі відключення світла в Україні створюють купу проблем для громадян. Хтось намагається підлаштуватись під реалії сьогодення, хтось — шукає альтернативи. Проте завдяки Чорній пʼятниці-2026 можна закрити потребу резервного живлення коли відсутнє електропостачання. Ми зібрали всі можливі акції серед великих ритейлерів, якими можуть скористатись українці.

Скільки коштують генератори та зарядні станції в період знижок Чорної пʼятниці-2026 — дізнавались Новини.LIVE.

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Кому варто приглянутись до зарядних станцій

Для мешканців багатоповерхівок головним і єдиним рішенням залишаються зарядні станції на акумуляторі LiFePO4. Comfy пропонує українцям товари різного асортименту.

Для безперебійної роботи холодильника, освітлення, роутера та ноутбуків варто розглянути:

Bluetti Elite 100 V2 (1024 Вт/год, 1800 Вт) — 35 999 грн;

Anker SOLIX C1000X Gen2 (1024 Вт/год, 2000 Вт) — 39 999 грн.

А хорошим варіантом для тривалих блекаутів або підключення енергоємної техніки виділяється ALLPOWERS R2500 V2 (1920 Вт/год, 2500 Вт) за 49 999 грн та потужна Bluetti Elite 300 (3014,4 Вт/год, 2400 Вт) за 76 599 грн.

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Зарядна станція. Фото: скриншот

Зарядна станція. Фото: скриншот

Зарядна станція. Фото: скриншот

Зарядна станція. Фото: скриншот 1 / 4







Що може розглянути бізнес та власники приватних будинків

Власникам приватних будинків, дач або невеликого бізнесу варто звернути увагу на паливні генератори та супутні системи резервування, зібрані у тематичній добірці Rozetka.

Для оптимальної потужності живлення газового котла, насоса водопостачання, холодильника та освітлення можна розглянути модель на кшталт GASOLINE GENERATOR G4500E. Зі знижкою вона коштує за 13 999 замість 15 000 гривень.

Більш потужніші генератори коштують майже втричі дорожче, проте й функціонал буде потужніший.

Ціни на генератор. Фото: скриншот

Ціни на генератор. Фото: скриншот

Ціни на генератор. Фото: скриншот 1 / 3





На що звернути увагу перед покупкою в Чорну пʼятницю

Щоб акційна покупка справді виправдала очікування, перед оформленням замовлення варто перевірити:

Пускову потужність приладів. Холодильник або насос у момент увімкнення споживають у 2-3 рази більше енергії, ніж у звичайному режимі роботи. Зарядна станція чи генератор повинні мати запас пікової потужності. Швидкість заряджання станції. Під час жорстких графіків відключень критично важливо, щоб акумулятор встигав зарядитися від мережі за 1-1,5 години.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи вигідно купувати зарядні станції за кордоном. Основна частина замовлень йде з Польщі, Німеччини, Іспанії, Чехії та Великої Британії. Період активних закупок став вересень, коли українці зрозуміли, що зима може бути без світла.

Також ми повідомляли, скільки коштують зарядні станції. Найдешевшою залишається зарядна станція Enot із потужністю в 100 Вт. Однак ціна залежить від характеристики автономного приладу.