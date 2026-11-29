Різдвяна вечірня Варшава, Польща. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці 2026 року Польщу чекає чотириденний період зачинених магазинів. З 24 по 27 грудня включно великі торгові мережі не прийматимуть покупців. Додаткові дні заборони торгівлі діятимуть також на початку січня 2027 року. Польське законодавство суворо забороняє магазинам працювати та залучати найманих продавців у державні свята й неторгові неділі. Щоб не залишитися без продуктів напередодні застіль, варто заздалегідь звіритися з точним календарем закриття торгових точок.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням The Warsaw.

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Коли магазини в Польщі будуть зачинені

Найбільше неробочих днів припадає на різдвяний тиждень та початок нового року:

24 грудня (Святвечір) — все зачинено цілий день. Супермаркети не працюватимуть зранку до вечора.

(Святвечір) — все зачинено цілий день. Супермаркети не працюватимуть зранку до вечора. 25 та 26 грудня (Різдво) — все зачинено у зв’язку з державними святами.

(Різдво) — все зачинено у зв’язку з державними святами. 27 грудня — зачинено, оскільки це неторгова неділя.

— зачинено, оскільки це неторгова неділя. 1 січня (Новий рік) — зачинено.

(Новий рік) — зачинено. 3 січня — зачинено (неторгова неділя).

— зачинено (неторгова неділя). 6 січня (свято Трьох королів) — зачинено.

Коли можна зробити закупи

Раніше ми повідомляли, що перед Різдвом працюватимуть три торгові неділі поспіль — 6, 13 та 20 грудня, а останнім днем для повноцінного новорічного шопінгу стане 23 грудня. Після різдвяної паузи мережі відкриються 28-30 грудня, а також 31 грудня. Проте кожна мережа самостійно встановлює час закриття — зазвичай магазини працюють скорочено до вечора. У січні між святами супермаркети працюватимуть 2 січня, а перша торгова неділя 2027 року припаде аж на 31 січня.

Як працюватимуть великі ритейлери перед святами

Зазвичай Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan та Carrefour оприлюднюють подовжений передсвятковий розклад у першій половині грудня. Наприклад, у грудні 2025 року мережа Biedronka оголосила спеціальний графік 16 числа, подовживши роботу понад 3 тисяч точок перед святами з 5:00 до 23:30. Актуальні години конкретного супермаркету варто перевіряти в офіційних застосунках мереж або на інформаційних табличках біля входу.

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Хто має право працювати у дні заборони торгівлі

Закон передбачає перелік винятків, завдяки яким у святкові та неторгові дні залишаються відчиненими:

автозаправні станції та магазини при них;

аптеки й аптечні пункти;

заклади громадського харчування (ресторани, кав’ярні, бари) та різдвяні ярмарки;

невеликі крамниці формату біля дому як Żabka, якщо за прилавком стоїть безпосередньо власник бізнесу або члени його родини;

торгові точки на залізничних вокзалах, в аеропортах, готелях, музеях, кінотеатрах і на спортивних об’єктах;

пекарні, кондитерські, квіткові магазини, кіоски з пресою та поштові відділення — за умови, що профільна діяльність забезпечує їм щонайменше 40% місячного виторгу (тому звичайний продуктовий магазин із відділом випічки у свято працювати не зможе);

інтернет-магазини та вендингові автомати.

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