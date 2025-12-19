Видео
Главная Экономика Работа в Польше — каких специалистов будут искать в 2026 году

Работа в Польше — каких специалистов будут искать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:25
Рынок труда в Польше — на кого будут охотиться работодатели в 2026 году
Работники на стройке. Фото: УНИАН

В 2026 году польский рынок труда и в дальнейшем будет испытывать нехватку кадров в нескольких ключевых сферах. Требования к работникам будут расти, но вместе с этим ожидается и повышение зарплат.

О том, каких специалистов будут искать польские работодатели в 2026 году, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказала польская финансистка Марта Каминская.

Читайте также:

Каких работников больше всего будут искать польские работодатели в 2026 году

Сфера производства и промышленности уже много лет остается одной из основных для трудоустройства, в том числе и для украинцев. В 2026 году работодатели будут искать:

  • операторов производственных линий;
  • специалистов по монтажу и упаковке;
  • работников складов и логистических центров;
  • сварщиков, механиков, электромехаников, слесарей.

Спрос будет расти из-за увеличения заказов в автомобильной и электронной промышленности. Предпочтение будет отдаваться работникам с опытом и готовностью работать посменно.

"И, конечно, в мужчинах, потому что больше выгодных предложений именно на чисто "мужские" профессии", — добавила финансистка.

Какие специалисты будут нужны в сфере строительства

Несмотря на спад на рынке жилья, Польша продолжит реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В связи с этим понадобятся:

  • электромонтеры;
  • мастера отделочных работ;
  • каменщики, арматурщики, бетонщики;
  • машинисты и операторы строительной техники.

Украинские работники и в дальнейшем будут играть важную роль в этой области.

Кого еще будут искать работодатели в 2026 году

Эксперт отмечает, что в 2026 году рынок труда Польши также будет нуждаться в специалистах в таких сферах:

  • Транспорт и логистика

Польша остается одним из главных логистических хабов Центральной Европы. В 2026 году компании активно будут нанимать:

  • курьеров;
  • складских работников;
  • водителей грузовиков с категориями C и C+E.

Хотя автоматизация постепенно развивается, спрос на работников остается высоким.

  • Сфера услуг и HoReCa

Рестораны, гостиницы и туристические объекты и в дальнейшем будут испытывать недостаток персонала. Наиболее востребованными будут:

  • официанты;
  • администраторы гостиниц;
  • уборщицы и горничные;
  • повара и помощники поваров.

"Также ожидается увеличение спроса на персонал ухода: сиделок, ассистентов для пожилых людей и работников домов опеки", — отмечает Марта Каминская.

  • ИТ и инженерные специальности

Польский ИТ-рынок и в дальнейшем будет искать специалистов уровня middle и senior — программистов, тестировщиков, DevOps-инженеров и аналитиков. Отдельно растет количество вакансий в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Каминская отмечает, что конкуренция между кандидатами в 2026 году усилится, однако украинские специалисты остаются одними из самых востребованных благодаря хорошей подготовке и реалистичным зарплатным ожиданиям.

Ранее мы писали, что в Польше в каждом авто обязательно должен быть аварийный знак и исправный огнетушитель. При этом некоторые обычные вещи в машине могут привести к штрафу.

Также мы рассказывали, что Польша остается популярной страной для работы среди украинцев. В 2026 году требования к работникам могут ужесточиться, но зарплаты тоже будут расти.

Польша работа рынок труда украинцы в Польше работодатели
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
