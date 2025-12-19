Рынок труда в Польше — на кого будут охотиться работодатели в 2026 году

Работа в Польше — каких специалистов будут искать в 2026 году
В 2026 году польский рынок труда и в дальнейшем будет испытывать нехватку кадров в нескольких ключевых сферах. Требования к работникам будут расти, но вместе с этим ожидается и повышение зарплат.
О том, каких специалистов будут искать польские работодатели в 2026 году, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказала польская финансистка Марта Каминская.
Каких работников больше всего будут искать польские работодатели в 2026 году
Сфера производства и промышленности уже много лет остается одной из основных для трудоустройства, в том числе и для украинцев. В 2026 году работодатели будут искать:
- операторов производственных линий;
- специалистов по монтажу и упаковке;
- работников складов и логистических центров;
- сварщиков, механиков, электромехаников, слесарей.
Спрос будет расти из-за увеличения заказов в автомобильной и электронной промышленности. Предпочтение будет отдаваться работникам с опытом и готовностью работать посменно.
"И, конечно, в мужчинах, потому что больше выгодных предложений именно на чисто "мужские" профессии", — добавила финансистка.
Какие специалисты будут нужны в сфере строительства
Несмотря на спад на рынке жилья, Польша продолжит реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В связи с этим понадобятся:
- электромонтеры;
- мастера отделочных работ;
- каменщики, арматурщики, бетонщики;
- машинисты и операторы строительной техники.
Украинские работники и в дальнейшем будут играть важную роль в этой области.
Кого еще будут искать работодатели в 2026 году
Эксперт отмечает, что в 2026 году рынок труда Польши также будет нуждаться в специалистах в таких сферах:
- Транспорт и логистика
Польша остается одним из главных логистических хабов Центральной Европы. В 2026 году компании активно будут нанимать:
- курьеров;
- складских работников;
- водителей грузовиков с категориями C и C+E.
Хотя автоматизация постепенно развивается, спрос на работников остается высоким.
- Сфера услуг и HoReCa
Рестораны, гостиницы и туристические объекты и в дальнейшем будут испытывать недостаток персонала. Наиболее востребованными будут:
- официанты;
- администраторы гостиниц;
- уборщицы и горничные;
- повара и помощники поваров.
"Также ожидается увеличение спроса на персонал ухода: сиделок, ассистентов для пожилых людей и работников домов опеки", — отмечает Марта Каминская.
- ИТ и инженерные специальности
Польский ИТ-рынок и в дальнейшем будет искать специалистов уровня middle и senior — программистов, тестировщиков, DevOps-инженеров и аналитиков. Отдельно растет количество вакансий в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Каминская отмечает, что конкуренция между кандидатами в 2026 году усилится, однако украинские специалисты остаются одними из самых востребованных благодаря хорошей подготовке и реалистичным зарплатным ожиданиям.
Ранее мы писали, что в Польше в каждом авто обязательно должен быть аварийный знак и исправный огнетушитель. При этом некоторые обычные вещи в машине могут привести к штрафу.
Также мы рассказывали, что Польша остается популярной страной для работы среди украинцев. В 2026 году требования к работникам могут ужесточиться, но зарплаты тоже будут расти.
Читайте Новини.LIVE!