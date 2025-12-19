Рынок труда в Польше — на кого будут охотиться работодатели в 2026 году

Работники на стройке. Фото: УНИАН

В 2026 году польский рынок труда и в дальнейшем будет испытывать нехватку кадров в нескольких ключевых сферах. Требования к работникам будут расти, но вместе с этим ожидается и повышение зарплат.

О том, каких специалистов будут искать польские работодатели в 2026 году, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказала польская финансистка Марта Каминская.

Каких работников больше всего будут искать польские работодатели в 2026 году

Сфера производства и промышленности уже много лет остается одной из основных для трудоустройства, в том числе и для украинцев. В 2026 году работодатели будут искать:

операторов производственных линий;

специалистов по монтажу и упаковке;

работников складов и логистических центров;

сварщиков, механиков, электромехаников, слесарей.

Спрос будет расти из-за увеличения заказов в автомобильной и электронной промышленности. Предпочтение будет отдаваться работникам с опытом и готовностью работать посменно.

"И, конечно, в мужчинах, потому что больше выгодных предложений именно на чисто "мужские" профессии", — добавила финансистка.

Какие специалисты будут нужны в сфере строительства

Несмотря на спад на рынке жилья, Польша продолжит реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В связи с этим понадобятся:

электромонтеры;

мастера отделочных работ;

каменщики, арматурщики, бетонщики;

машинисты и операторы строительной техники.

Украинские работники и в дальнейшем будут играть важную роль в этой области.

Кого еще будут искать работодатели в 2026 году

Эксперт отмечает, что в 2026 году рынок труда Польши также будет нуждаться в специалистах в таких сферах:

Транспорт и логистика

Польша остается одним из главных логистических хабов Центральной Европы. В 2026 году компании активно будут нанимать:

курьеров;

складских работников;

водителей грузовиков с категориями C и C+E.

Хотя автоматизация постепенно развивается, спрос на работников остается высоким.

Сфера услуг и HoReCa

Рестораны, гостиницы и туристические объекты и в дальнейшем будут испытывать недостаток персонала. Наиболее востребованными будут:

официанты;

администраторы гостиниц;

уборщицы и горничные;

повара и помощники поваров.

"Также ожидается увеличение спроса на персонал ухода: сиделок, ассистентов для пожилых людей и работников домов опеки", — отмечает Марта Каминская.

ИТ и инженерные специальности

Польский ИТ-рынок и в дальнейшем будет искать специалистов уровня middle и senior — программистов, тестировщиков, DevOps-инженеров и аналитиков. Отдельно растет количество вакансий в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Каминская отмечает, что конкуренция между кандидатами в 2026 году усилится, однако украинские специалисты остаются одними из самых востребованных благодаря хорошей подготовке и реалистичным зарплатным ожиданиям.

