Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Робота у Польщі — яких фахівців шукатимуть у 2026 році

Робота у Польщі — яких фахівців шукатимуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 07:25
Ринок праці в Польщі — на кого полюватимуть роботодавці у 2026 році
Працівники на будівництві. Фото: УНІАН

У 2026 році польський ринок праці й надалі відчуватиме нестачу кадрів у кількох ключових сферах. Вимоги до працівників зростатимуть, але разом із цим очікується й підвищення зарплат.

Про те, яких фахівців шукатимуть польські роботодавці у 2026 році, в коментарі сайту Новини.LIVE розповіла польська фінансистка Марта Камінська.

Реклама
Читайте також:

Яких робітників найбільше шукатимуть польські роботодавці у 2026 році

Сфера виробництва та промисловості вже багато років залишається однією з основних для працевлаштування, зокрема й для українців. У 2026 році роботодавці шукатимуть:

  • операторів виробничих ліній;
  • спеціалістів із монтажу та пакування;
  • працівників складів і логістичних центрів;
  • зварників, механіків, електромеханіків, слюсарів.

Попит зростатиме через збільшення замовлень в автомобільній та електронній промисловості. Перевагу надаватимуть працівникам із досвідом і готовністю працювати позмінно. 

"І, звичайно, у чоловіках, бо більше вигідних пропозицій саме на суто "чоловічі" професії", — додала фінансистка.

Які фахівці будуть потрібні у сфері будівництва

Попри спад на ринку житла, Польща продовжить реалізовувати великі інфраструктурні проєкти. У зв’язку з цим знадобляться:

  • електромонтери;
  • майстри оздоблювальних робіт;
  • мулярі, арматурники, бетонники;
  • машиністи та оператори будівельної техніки.

Українські працівники й надалі відіграватимуть важливу роль у цій галузі.

Кого ще шукатимуть роботодавці у 2026 році

Експертка зазначає, що у 2026 році ринок праці Польщі також потребуватиме фахівців у таких сферах:

  • Транспорт і логістика

Польща залишається одним із головних логістичних хабів Центральної Європи. У 2026 році компанії активно найматимуть:

  • кур’єрів;
  • складських працівників;
  • водіїв вантажівок із категоріями C та C+E.

Хоча автоматизація поступово розвивається, попит на працівників залишається високим.

  • Сфера послуг та HoReCa

Ресторани, готелі й туристичні об’єкти й надалі відчуватимуть нестачу персоналу. Найбільш затребуваними будуть:

  • офіціанти;
  • адміністратори готелів;
  • прибиральниці та покоївки;
  • кухарі та помічники кухарів.

"Також очікується збільшення попиту на персонал догляду: сиділок, асистентів для літніх людей та працівників будинків опіки", — зазначає Марта Камінська.

  • ІТ та інженерні спеціальності

Польський ІТ-ринок і надалі шукатиме фахівців рівня middle та senior — програмістів, тестувальників, DevOps-інженерів і аналітиків. Окремо зростає кількість вакансій у сферах кібербезпеки та штучного інтелекту.

Камінська зазначає, що конкуренція між кандидатами у 2026 році посилиться, однак українські спеціалісти залишаються одними з найбільш потрібних завдяки хорошій підготовці та реалістичним зарплатним очікуванням.

Раніше ми писали, що в Польщі в кожному авто обов’язково має бути аварійний знак і справний вогнегасник. При цьому деякі звичайні речі в машині можуть призвести до штрафу.

Також ми розповідали, що Польща залишається популярною країною для роботи серед українців. У 2026 році вимоги до працівників можуть посилитися, але зарплати теж зростатимуть.

Польща робота ринок праці українці в Польщі роботодавці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації