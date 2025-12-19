Ринок праці в Польщі — на кого полюватимуть роботодавці у 2026 році

Працівники на будівництві. Фото: УНІАН

У 2026 році польський ринок праці й надалі відчуватиме нестачу кадрів у кількох ключових сферах. Вимоги до працівників зростатимуть, але разом із цим очікується й підвищення зарплат.

Про те, яких фахівців шукатимуть польські роботодавці у 2026 році, в коментарі сайту Новини.LIVE розповіла польська фінансистка Марта Камінська.

Яких робітників найбільше шукатимуть польські роботодавці у 2026 році

Сфера виробництва та промисловості вже багато років залишається однією з основних для працевлаштування, зокрема й для українців. У 2026 році роботодавці шукатимуть:

операторів виробничих ліній;

спеціалістів із монтажу та пакування;

працівників складів і логістичних центрів;

зварників, механіків, електромеханіків, слюсарів.

Попит зростатиме через збільшення замовлень в автомобільній та електронній промисловості. Перевагу надаватимуть працівникам із досвідом і готовністю працювати позмінно.

"І, звичайно, у чоловіках, бо більше вигідних пропозицій саме на суто "чоловічі" професії", — додала фінансистка.

Які фахівці будуть потрібні у сфері будівництва

Попри спад на ринку житла, Польща продовжить реалізовувати великі інфраструктурні проєкти. У зв’язку з цим знадобляться:

електромонтери;

майстри оздоблювальних робіт;

мулярі, арматурники, бетонники;

машиністи та оператори будівельної техніки.

Українські працівники й надалі відіграватимуть важливу роль у цій галузі.

Кого ще шукатимуть роботодавці у 2026 році

Експертка зазначає, що у 2026 році ринок праці Польщі також потребуватиме фахівців у таких сферах:

Транспорт і логістика

Польща залишається одним із головних логістичних хабів Центральної Європи. У 2026 році компанії активно найматимуть:

кур’єрів;

складських працівників;

водіїв вантажівок із категоріями C та C+E.

Хоча автоматизація поступово розвивається, попит на працівників залишається високим.

Сфера послуг та HoReCa

Ресторани, готелі й туристичні об’єкти й надалі відчуватимуть нестачу персоналу. Найбільш затребуваними будуть:

офіціанти;

адміністратори готелів;

прибиральниці та покоївки;

кухарі та помічники кухарів.

"Також очікується збільшення попиту на персонал догляду: сиділок, асистентів для літніх людей та працівників будинків опіки", — зазначає Марта Камінська.

ІТ та інженерні спеціальності

Польський ІТ-ринок і надалі шукатиме фахівців рівня middle та senior — програмістів, тестувальників, DevOps-інженерів і аналітиків. Окремо зростає кількість вакансій у сферах кібербезпеки та штучного інтелекту.

Камінська зазначає, що конкуренція між кандидатами у 2026 році посилиться, однак українські спеціалісти залишаються одними з найбільш потрібних завдяки хорошій підготовці та реалістичним зарплатним очікуванням.

