Ринок праці в Польщі — на кого полюватимуть роботодавці у 2026 році

Робота у Польщі — яких фахівців шукатимуть у 2026 році
У 2026 році польський ринок праці й надалі відчуватиме нестачу кадрів у кількох ключових сферах. Вимоги до працівників зростатимуть, але разом із цим очікується й підвищення зарплат.
Про те, яких фахівців шукатимуть польські роботодавці у 2026 році, в коментарі сайту Новини.LIVE розповіла польська фінансистка Марта Камінська.
Яких робітників найбільше шукатимуть польські роботодавці у 2026 році
Сфера виробництва та промисловості вже багато років залишається однією з основних для працевлаштування, зокрема й для українців. У 2026 році роботодавці шукатимуть:
- операторів виробничих ліній;
- спеціалістів із монтажу та пакування;
- працівників складів і логістичних центрів;
- зварників, механіків, електромеханіків, слюсарів.
Попит зростатиме через збільшення замовлень в автомобільній та електронній промисловості. Перевагу надаватимуть працівникам із досвідом і готовністю працювати позмінно.
"І, звичайно, у чоловіках, бо більше вигідних пропозицій саме на суто "чоловічі" професії", — додала фінансистка.
Які фахівці будуть потрібні у сфері будівництва
Попри спад на ринку житла, Польща продовжить реалізовувати великі інфраструктурні проєкти. У зв’язку з цим знадобляться:
- електромонтери;
- майстри оздоблювальних робіт;
- мулярі, арматурники, бетонники;
- машиністи та оператори будівельної техніки.
Українські працівники й надалі відіграватимуть важливу роль у цій галузі.
Кого ще шукатимуть роботодавці у 2026 році
Експертка зазначає, що у 2026 році ринок праці Польщі також потребуватиме фахівців у таких сферах:
- Транспорт і логістика
Польща залишається одним із головних логістичних хабів Центральної Європи. У 2026 році компанії активно найматимуть:
- кур’єрів;
- складських працівників;
- водіїв вантажівок із категоріями C та C+E.
Хоча автоматизація поступово розвивається, попит на працівників залишається високим.
- Сфера послуг та HoReCa
Ресторани, готелі й туристичні об’єкти й надалі відчуватимуть нестачу персоналу. Найбільш затребуваними будуть:
- офіціанти;
- адміністратори готелів;
- прибиральниці та покоївки;
- кухарі та помічники кухарів.
"Також очікується збільшення попиту на персонал догляду: сиділок, асистентів для літніх людей та працівників будинків опіки", — зазначає Марта Камінська.
- ІТ та інженерні спеціальності
Польський ІТ-ринок і надалі шукатиме фахівців рівня middle та senior — програмістів, тестувальників, DevOps-інженерів і аналітиків. Окремо зростає кількість вакансій у сферах кібербезпеки та штучного інтелекту.
Камінська зазначає, що конкуренція між кандидатами у 2026 році посилиться, однак українські спеціалісти залишаються одними з найбільш потрібних завдяки хорошій підготовці та реалістичним зарплатним очікуванням.
