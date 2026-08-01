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Главная Экономика Приятные находки на полках супермаркетов: что можно купить с выгодными скидками

Приятные находки на полках супермаркетов: что можно купить с выгодными скидками

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 11:10
Эти товары отдают со скидками до 55%: что можно купить в супермаркетах намного дешевле
Покупатели в супермаркетах, купюра 500 гривен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты регулярно предлагают выгодные скидки на востребованные продукты питания. По состоянию на субботу, 1 августа, цены в АТБ и других известных сетях существенно снизились. Мы узнали, что потребителям предлагают намного дешевле в первый день последнего месяца лета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных товарах в АТБ, Сільпо и Варусе со скидками до 55%.

Скидки на продукты в супермаркетах

В каждом магазине можно найти товары со скидками, однако действительно впечатляющий процент встречается нечасто. Особенно если речь идет о базовых продуктах питания, в частности помидорах, хлебе, картофеле, сахаре и т. д. Эти позиции в ассортименте раскупают очень быстро, поэтому нет необходимости привлекать покупателей сниженными ценами.

Мы проанализировали онлайн-магазины трех известных сетей супермаркетов — АТБ, Сільпо и Варус — и выяснили, что отдают покупателям значительно дешевле по состоянию на субботу, 1 августа. Результат оказался таким:

  • сырокопченая колбаса — 199,90 грн вместо 439,90 грн (-55%, Варус);
  • шоколад — 94,30 грн вместо 196,70 грн (-52%, АТБ);
  • вареные креветки — 19,99 грн вместо 39,90 грн (-50%, Варус);
  • мороженое — 22,90 грн вместо 45,90 грн (-50%, АТБ);
  • сосиски — 69,99 грн вместо 139 грн (-50%, Сільпо);
  • кофе молотый — 144,90 грн вместо 289,90 грн (-50%, АТБ);
  • печенье — 47,90 грн вместо 86,90 грн (-45%, Варус);
  • виски — 499 грн вместо 899 грн (-44%, Сільпо);
  • сыр — 34,99 грн вместо 59,99 грн (-42%, Варус);
  • молоко — 39,99 грн вместо 61,99 грн (-35%, Сільпо).
Приятные находки на полках супермаркетов: что можно купить с выгодными скидками - фото 1
Скидки на продукты в Сільпо. Фото: скриншот

Почему большинство касс в АТБ не работают

Ранее мы рассказывали, что в супермаркетах АТБ очень часто работает только одна или две кассы. Почему так происходит, объяснил бывший управляющий несколькими магазинами сети. По его словам, в часы пик нужны люди для выкладки товаров на полки, ведь покупатели очень быстро все "выносят".

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"Если магазин находится в месте с большим потоком людей, то товары с полок буквально уносят. И продавцам приходится все это пополнять. Поэтому часто они работают на своих отделах, а на кассе сидит один "дежурный" кассир", — пояснил парень.

Правила штатных должностей в АТБ предусматривают совмещение нескольких функций, в частности продавца и работника в зале. Однако наблюдается дефицит сотрудников, из-за чего в супермаркетах часто не могут обеспечить достаточное количество касс в часы пик.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что делают с просроченными продуктами в АТБ. Их не выбрасывают и не отдают сотрудникам, а утилизируют. Для этого товары заливают химической жидкостью, снимая процесс на камеру, после чего их невозможно употреблять.

Также Новини.LIVE рассказывали, что посетители супермаркетов Сільпо могут бесплатно брать пакетики для овощей и фруктов. Появились специальные мешки, предназначенные для помидоров, огурцов, винограда, моркови, лука, слив и других мелких весовых продуктов. Эти пакетики ничего не стоят.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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