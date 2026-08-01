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Головна Економіка Приємні знахідки на полицях супермаркетів: що можна купити з вигідними знижками

Приємні знахідки на полицях супермаркетів: що можна купити з вигідними знижками

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 11:10
Ці товари віддають зі знижками до 55%: що можна купити в супермаркетах набагато дешевше
Покупці в супермаркетах, купюра 500 гривень. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно встановлюють вигідні знижки на затребувані продукти харчування. Станом на суботу, 1 серпня, ціни в АТБ та інших відомих мережах суттєво знизилися. Ми дізналися, що віддають споживачам набагато дешевше в перший день останнього місяця літа.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних товарів в АТБ, Сільпо та Варусі зі знижками до 55%.

Знижки на продукти в супермаркетах

В кожному магазині можна знайти товари зі знижками, однак дійсно вражаючий відсоток трапляється нечасто. Особливо якщо йдеться про базові продукти харчування, зокрема томати, хліб, картоплю, цукор тощо. Ці позиції в асортименті розбирають дуже швидко, тож немає необхідності приваблювати споживачів зниженими цінами.

Ми промоніторили онлайн-магазини трьох відомих мереж супермаркетів — АТБ, Сільпо та Варусу — і дізналися, що віддають покупцям набагато дешевше станом на суботу, 1 серпня. Результат виявився таким:

  • ковбаса сирокопчена — 199,90 грн замість 439,90 грн (-55%, Варус);
  • шоколад — 94,30 грн замість 196,70 грн (-52%, АТБ);
  • креветки варено — 19,99 грн замість 39,90 грн (-50%, Варус);
  • морозиво — 22,90 грн замість 45,90 грн (-50%, АТБ);
  • сосиски — 69,99 грн замість 139 грн (-50%, Сільпо);
  • кава мелена — 144,90 грн замість 289,90 грн (-50%, АТБ);
  • печиво — 47,90 грн замість 86,90 грн (-45%, Варус);
  • віскі — 499 грн замість 899 грн (-44%, Сільпо);
  • сир — 34,99 грн замість 59,99 грн (-42%, Варус);
  • молоко — 39,99 грн замість 61,99 грн (-35%, Сільпо).
Приємні знахідки на полицях супермаркетів: що можна купити з вигідними знижками - фото 1
Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Чому більшість кас в АТБ не працюють

Раніше ми розповідали, що в супермаркетах АТБ дуже часто працює лише одна або дві каси. Чому так відбувається, пояснив колишній керуючий кількох магазинів мережі. За його словами, в години пік потрібні люди для викладки товарів на полиці, адже споживачі дуже швидко все "виносять".

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"Якщо магазин знаходиться на території, де великий потік людей, то полиці в прямому сенсі просто виносять. І продавці мають це все заповняти. Тому часто вони на своїх відділах працюють, а на касі сидить один "черговий" касир", — пояснив хлопець.

Правила штатних посад в АТБ передбачають суміщення кількох функцій, зокрема продавця і працівника в залі. Водночас спостерігається дефіцит співробітників, через що в супермаркетах часто не можуть забезпечити достатню кількість кас в години пік.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що роблять з простроченими продуктами в АТБ. Їх не викидають і не віддають співробітникам, а утилізують. Для цього товари заливають хімічною рідиною, знімаючи процес на камеру, після чого їх неможливо споживати.

Також Новини.LIVE розповідали, що відвідувачі супермаркетів Сільпо можуть брати пакетики для овочів та фруктів безплатно. З'явилися спеціальні торбинки, призначені для помідорів, огірків, винограду, моркви, цибулі, слив та інших дрібних вагових продуктів. Ці пакетики нічого не коштують.

супермаркет ціни на продукти знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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