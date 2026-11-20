Прибыль без риска: какую ловушку часто не замечают украинские инвесторы
Попытки найти «идеальный» финансовый инструмент с высокой доходностью и минимальными рисками или советы друзей — главные ловушки, в которые попадают украинцы при вложении сбережений. При таком сценарии инвесторы могут потратить больше, чем вложить. В то же время опытные владельцы капитала во время войны выбирают предсказуемость и держат деньги на депозитах и в ОВГЗ.
Об этом сообщает finance.ua со ссылкой на совладельца Advance Finance Alliance Василия Пруса, передают Новини.LIVE.
Где могут таиться основные риски
По словам эксперта, инвесторы, стремящиеся к спокойствию и прозрачности, в первую очередь выбирают банковские вклады и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти инструменты дают четкое понимание того, как и когда вернутся деньги.
Более сложные решения возникают тогда, когда объем свободных сбережений превышает 50 тысяч долларов. С этого порога украинцы обычно начинают рассматривать инвестиции в недвижимость. На этом этапе многие украинцы допускают критическую ошибку. Они пытаются найти актив, который одновременно будет приносить высокий доход, легко продаваться и не требовать усилий, либо просто копируют действия знакомых.
"Очень коварная вещь, когда человек вкладывает средства в то, во что кто-то из друзей или знакомых уже вложил деньги и, вроде бы, там всё хорошо. Бывают даже случаи, когда нарушается семейная гармония, ведь не удается достичь того результата, на который надеялись", — предупредил Василий Прус.
Как сохранить свой капитал
Чтобы не полагаться на интуицию или чужие советы, эксперт рекомендует проверять каждый финансовый инструмент по четырём ключевым характеристикам:
- Ликвидность — возможность быстро обналичить актив без потери его стоимости, если планы или обстоятельства семьи внезапно изменятся.
- Защита — наличие понятных механизмов, которые страхуют капитал от рыночных потрясений и косвенных рисков.
- Доходность — реальная способность инструмента генерировать прибыль и приумножать вложенные средства.
- Надежность — стабильность выплат, когда инвестор регулярно получает реальный денежный поток, а не виртуальные цифры прибыли только в отчетах.
Однако следует понимать, что ни один инструмент в мире не способен сочетать все четыре преимущества одновременно. Поэтому единственный правильный путь — не полагаться на примеры друзей, а системно выстраивать сбалансированный портфель при поддержке специалистов, распределяя средства между различными активами под конкретные жизненные цели.
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