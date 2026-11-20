Мужчина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Попытки найти «идеальный» финансовый инструмент с высокой доходностью и минимальными рисками или советы друзей — главные ловушки, в которые попадают украинцы при вложении сбережений. При таком сценарии инвесторы могут потратить больше, чем вложить. В то же время опытные владельцы капитала во время войны выбирают предсказуемость и держат деньги на депозитах и в ОВГЗ.

Об этом сообщает finance.ua со ссылкой на совладельца Advance Finance Alliance Василия Пруса, передают Новини.LIVE.

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Где могут таиться основные риски

По словам эксперта, инвесторы, стремящиеся к спокойствию и прозрачности, в первую очередь выбирают банковские вклады и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти инструменты дают четкое понимание того, как и когда вернутся деньги.

Более сложные решения возникают тогда, когда объем свободных сбережений превышает 50 тысяч долларов. С этого порога украинцы обычно начинают рассматривать инвестиции в недвижимость. На этом этапе многие украинцы допускают критическую ошибку. Они пытаются найти актив, который одновременно будет приносить высокий доход, легко продаваться и не требовать усилий, либо просто копируют действия знакомых.

"Очень коварная вещь, когда человек вкладывает средства в то, во что кто-то из друзей или знакомых уже вложил деньги и, вроде бы, там всё хорошо. Бывают даже случаи, когда нарушается семейная гармония, ведь не удается достичь того результата, на который надеялись", — предупредил Василий Прус.

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Как сохранить свой капитал

Чтобы не полагаться на интуицию или чужие советы, эксперт рекомендует проверять каждый финансовый инструмент по четырём ключевым характеристикам:

Ликвидность — возможность быстро обналичить актив без потери его стоимости, если планы или обстоятельства семьи внезапно изменятся. Защита — наличие понятных механизмов, которые страхуют капитал от рыночных потрясений и косвенных рисков. Доходность — реальная способность инструмента генерировать прибыль и приумножать вложенные средства. Надежность — стабильность выплат, когда инвестор регулярно получает реальный денежный поток, а не виртуальные цифры прибыли только в отчетах.

Однако следует понимать, что ни один инструмент в мире не способен сочетать все четыре преимущества одновременно. Поэтому единственный правильный путь — не полагаться на примеры друзей, а системно выстраивать сбалансированный портфель при поддержке специалистов, распределяя средства между различными активами под конкретные жизненные цели.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не потерять сбережения из-за банкротства банка. В таких обстоятельствах средства вкладчиков никуда не исчезают. Ликвидированное учреждение в любом случае должно компенсировать деньги.

Также Новини.LIVE сообщали, как уберечь деньги от лишних расходов. Можно начать с простого: откладывать 1,5% от зарплаты. При зарплате в 30 000 гривен таким образом за год можно накопить более 18 000 гривен.