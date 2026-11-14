Мужчина считает деньги. Фото: УНИАН

Инфляция стремительно растет, курс доллара ползет вверх, а постоянные обстрелы усугубляют экономический кризис. Это реальность, в которой украинцы вынуждены не только жить, но и как-то планировать расходы и откладывать сбережения на "черный день" или на крупную покупку, например, квартиру. Защитить средства от всех рисков крайне сложно, но вполне возможно.

Как сохранить заработанные деньги и иметь финансовую опору в сложные моменты, сообщает ФинКульт, передают Новини.LIVE.

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В трудные времена важно не только откладывать деньги, но и правильно организовать их хранение, чтобы защитить от рисков и обеспечить доступность на случай непредвиденных обстоятельств.

Как начать формировать сбережения

Финансовый резерв должен быть не только для незапланированных и импульсивных покупок, но и на случай форс-мажоров, например, временной потери заработка. Отложенные деньги помогут пережить сложное время: купить продукты и лекарства, оплатить коммунальные услуги и т. д.

Начинать стоит с небольших шагов, откладывая до 5% от зарплаты. Например, если доход составляет 30 000 грн в месяц, достаточно будет откладывать в "заначку" 1 500 грн. За год так можно накопить вполне приличную сумму — 18 000 грн. Далее резерв можно постепенно увеличивать.

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Как хранить средства

Одна карта для всех нужд — распространенное заблуждение. Во-первых, так сложнее проанализировать, сколько денег можно потратить, а сколько сэкономить. Во-вторых, могут возникать различные ситуации, например, банк заблокирует счет из-за финансового мониторинга. Тогда при необходимости быстро получить средства не получится, и придется тратить время на прохождение проверки.

Сбережения стоит распределять по назначению: например, для повседневных нужд иметь отдельный счет, а резерв на непредвиденные ситуации держать наличными. Для накопления на конкретные цели, например, открыть депозитный счет.

Доступность сбережений

Прежде чем принимать решение об открытии депозита, стоит заранее учесть и возможные форс-мажорные обстоятельства. Например, если срочно понадобятся деньги на лекарства, ремонт автомобиля или переезд.

Если все сбережения размещены на депозитном счете, условия которого не предусматривают досрочного снятия, быстро воспользоваться средствами не получится. Соответственно, стоит внимательно изучать условия договора, доходность и условия досрочного возврата вклада.

Как защитить деньги на депозите

Во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает гражданам средства вместе с начисленными процентами в случае ухода банка с рынка. Поэтому прежде чем открывать депозит, стоит проверить, является ли банк участником системы гарантирования вкладов физических лиц.

Предложения сомнительного заработка

Мошенники не перестают пытаться нажиться на доверчивых людях. Если сомнительные лица предлагают быстро приумножить средства, то стоит помнить простую поговорку — бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Обещания удвоить вложенные деньги за месяц, например, превратить 5 000 грн в 10 000 грн — не имеют ничего общего с реальным заработком. Подобные предложения стоит игнорировать, ведь накопленные средства можно потерять буквально за день.

Контроль финансового плана

Жизненные обстоятельства и потребности меняются, а значит, могут расти и ежемесячные расходы. Если раньше удавалось откладывать 1 500 грн, а из-за увеличения обязательных расходов "свободными" остаются лишь 500 грн, не стоит отказываться от сбережений. Формировать резерв нужно и в дальнейшем, но с учетом возможностей — даже сэкономленные 200 грн в месяц имеют значение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли хранить сбережения в золоте. Драгоценный металл лучше защищает средства от инфляции и даже может подорожать во время кризиса. Однако по некоторым параметрам золото все же уступает доллару.

Также Новини.LIVE писали, что создать финансовую подушку можно даже без больших доходов. Стоит ежемесячно откладывать удобную сумму. При этом экономия не должна "урезать" базовые потребности.