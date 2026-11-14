Чоловік рахує гроші. Фото: УНІАН

Інфляція стрімко зростає, курс долара повзе вгору, а постійні обстріли посилюють економічну кризу. Це реальність, в якій вимушені жити українці ще і якось планувати витрати та накопичувати заощадження на "чорний день" або для значної покупки, наприклад, квартири. Захистити кошти від всіх ризиків вкрай складно, але цілком можливо.

Як зберегти зароблені гроші та мати фінансову опору в складні моменти, повідомляє ФінКульт, передають Новини.LIVE.

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У важкі часи важливо не лише відкладати гроші, а й правильно організувати їх зберігання, щоб захистити від ризиків та забезпечити доступність на випадок непередбачуваних обставин.

Як почати формувати заощадження

Фінансовий резерв повинен бути не тільки для незапланованих та імпульсивних покупок, а й на випадок форс-мажорів, наприклад, тимчасової втрати заробітку. Відкладені гроші допоможуть пережити складний час: купити продукти та ліки, заплатити за комуналку тощо.

Починати варто з маленьких кроків, відкладаючи до 5% від зарплати. Наприклад, якщо дохід становить 30 000 грн на місяць, достатньо буде класти до "заначки" 1 500 грн. За рік так можна накопичити цілком пристойну суму — 18 000 грн. Далі резерв можна поступово збільшувати.

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Як зберігати кошти

Одна картка для всіх потреб — поширена помилка. По-перше, так важче проаналізувати скільки грошей можна витратити, а скільки зберегти. По-друге, можуть траплятися різні ситуації, наприклад, банк заблокує рахунок через фінмоніторинг. Тоді за потреби швидко отримати кошти не вийде і доведеться витрачати час на проходження перевірки.

Заощадження варто розподіляти за призначенням, наприклад, на щоденні потреби мати окремий рахунок, а резерв на непередбачувані ситуації тримати в готівці. Для накопичення на конкретні цілі, наприклад, відкрити депозитний рахунок.

Доступність заощаджень

Перш ніж ухвалювати рішення про відкриття депозиту, варто наперед врахувати й можливі форс-мажори. Наприклад, якщо терміново знадобляться гроші на ліки, ремонт авто або переїзд.

Якщо всі заощадження розміщені на депозитному рахунку, умови якого не передбачають дострокового зняття, швидко скористатися коштами не вийде. Відповідно, варто уважно вивчати умови договору, дохідність та умови дострокового повернення вкладу.

Як захистити гроші на депозиті

Під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує громадянам кошти разом із нарахованими відсотками у разі виведення банку з ринку. Тому перш ніж відкривати депозит варто перевірити, чи є банк учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Пропозиції сумнівного заробітку

Шахраї не полишають спроб нажитися на довірливих людях. Якщо сумнівні особи пропонують швидко примножити кошти, то варто пам'ятати просту приказку — безплатний сир буває тільки в мишоловці.

Обіцянки подвоїти вкладені гроші за місяць, наприклад, перетворити 5 000 грн на 10 000 грн — не мають нічого спільного з реальним заробітком. Подібні пропозиції варто ігнорувати, адже накопичені кошти можна втратити буквально за день.

Контроль фінансового плану

Життєві обставини та потреби змінюються, а тому можуть зростати й щомісячні витрати. Якщо раніше виходило відкладати 1 500 грн, а через збільшення обов'язкових витрат "вільними" залишаються лише 500 грн, не варто відмовлятися від заощаджень. Формувати резерв потрібно й надалі, але з урахуванням можливостей, навіть заощаджені 200 грн на місяць мають значення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи варто зберігати заощадження у золоті. Цінний метал краще захищає кошти від інфляції та навіть може подорожчати під час кризи. Однак за деякими пунктами золото все ж програє долару.

Також Новини.LIVE писали, що створити фінансову подушку можна навіть без великих доходів. Варто щомісяця відкладати зручну суму. При цьому економія не повинна "урізати" базові потреби.