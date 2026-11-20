Чоловік рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Спроби знайти "ідеальний" фінансовий інструмент із високим доходом і мінімальними ризиками або поради від друзів — головні пастки, у які потрапляють українці при вкладенні заощаджень. За такого сценарію інвестори можуть витратити більше, ніж вкласти. Натомість досвідчені власники капіталу під час війни обирають прогнозованість і тримають гроші у депозитах та ОВДП.

Про це повідомляє finance.ua з посиланням на співвласника Advance Finance Alliance Василя Пруса, передають Новини.LIVE.

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Де можуть критись головні ризики

За словами експерта, інвестори, які прагнуть спокою та прозорості, передусім обирають банківські вклади та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці інструменти дають чітке розуміння того, як і коли повернуться гроші.

Складніші рішення починаються тоді, коли обсяг вільних заощаджень перевищує 50 тисяч доларів. З цього порогу українці зазвичай починають розглядати інвестиції в нерухомість. На цьому етапі багато українців припускаються критичної помилки. Вони намагаються знайти актив, який одночасно даватиме високий дохід, легко продаватиметься і не потребуватиме зусиль, або ж просто копіює дії знайомих.

"Дуже підступна річ, коли людина вкладає кошти в те, що хтось із друзів чи знайомих уже вклав гроші і, наче, там усе добре. Бувають навіть випадки, коли порушується сімейна гармонія, адже не вдається досягти результату, на який сподівалися", — застеріг Василь Прус.

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Як зберегти свій капітал

Щоб не покладатися на інтуїцію чи чужі поради, експерт рекомендує пропускати кожен фінансовий інструмент через систему з чотирьох ключових характеристик:

Ліквідність — можливість швидко перевести актив у готівку без втрати його вартості, якщо плани чи обставини родини раптово зміняться. Захист — наявність зрозумілих механізмів, які страхують капітал від ринкових потрясінь та непрямих ризиків. Дохідність — реальна здатність інструменту генерувати прибуток і примножувати вкладені кошти. Надійність — стабільність виплат, коли інвестор регулярно отримує реальний грошовий потік, а не віртуальні цифри прибутку лише у звітах.

Однак варто розуміти, що жоден інструмент у світі не здатен поєднати всі чотири переваги одночасно. Тому єдиний правильний шлях — не шукати покладатись на приклади друзів, а системно вибудовувати збалансований портфель за підтримки фахівців, розподіляючи кошти між різними активами під конкретні життєві цілі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не втратити заощадження через банкрутство банку. За таких обставин кошти вкладників нікуди не зникають. Ліквідована установа в будь-якому випадку має компенсувати гроші.

Також Новини.LIVE повідомляли, як уберегти гроші від зайвих витрат. Можна розпочати з простого: почати відкладати 1,5% від зарплати. Із зарплатою в 30 000 гривень таким чином за рік можна накопичити понад 18 000 гривень.