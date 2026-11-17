Чоловік рахує гроші біля банкомата. Фото: УНІАН

Зберігати заощадження на депозитному рахунку значно вигідніше, ніж тримати гроші вдома "під матрацом". Кошти на депозиті не просто лежать, а дають прибуток у вигляді відсотків. Однак разом із перевагами завжди є місце ризикам, наприклад, банк можуть визнати неплатоспроможним та розпочнуть процедуру його виведення з ринку.

Проєкт "ФінКульт" пояснив, що відбувається з грошима вкладників у разі банкрутства банку, передають Новини.LIVE.

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Чи можна повернути кошти

Якщо банк визнають неплатоспроможним та розпочинають процедуру його виведення з ринку, кошти вкладників не зникають, адже відповідно до законодавства Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зобов'язаний забезпечити відшкодування у межах встановленої законом гарантії.

Скільки грошей гарантує Фонд

Кожному вкладнику гарантують відшкодування всієї суми депозиту з урахуванням нарахованих відсотків. Такі правила встановлені під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування або припинення.

Наприклад, якщо людина має в банку депозит на 200 000 грн разом із відсотками, то поверненню підлягає вся сума за умови, що вклад підпадає під гарантії Фонду. Для окремих категорій коштів та вкладників закон передбачає винятки.

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Умови компенсацій будуть оновлені після завершення або скасування воєнного стану. На кожного вкладника в одному банку буде передбачено гарантовану суму відшкодування у розмірі не менше 600 000 грн.

Як повертають гроші вкладникам

Отримати відшкодування клієнти можуть готівкою, переказом на рахунок або через застосунок "Дія". Загалом процедура проходить у декілька етапів:

Національний банк України визнає банк неплатоспроможним. Фонд гарантування вкладів розпочинає процедуру виведення банку з ринку. Формується перелік вкладників, які мають право на відшкодування. Фонд оголошує про початок виплат і визначає порядок їх проведення. Вкладникам повертають гроші через банки-агенти Фонду.

Після початку процедури виведення банку з ринку закон передбачає до 20 робочих днів на підготовку та початок виплат. Термін може збільшитися до 30 днів, якщо база даних банку містить понад 500 000 рахунків.

Що варто перевіряти перед відкриттям депозиту

Клієнтам банків варто дотримуватися кількох правил перед тим як вносити кошти на депозит. Правильний порядок дій дозволить уникнути зайвих труднощів, якщо банк визнають неплатоспроможним та виведуть з ринку.

Фахівці рекомендують:

перевіряти, чи є банк учасником системи гарантування вкладів;

уважно читати умови депозитного договору;

зберігати документи про відкриття рахунку та розміщення коштів;

стежити за офіційними повідомленнями Фонду;

не довіряти стороннім особам, які за винагороду пропонують "прискорити" повернення депозиту.

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