Мужчина считает деньги у банкомата. Фото: УНИАН

Хранить сбережения на депозитном счете значительно выгоднее, чем держать деньги дома "под матрасом". Средства на депозите не просто лежат, а приносят доход в виде процентов. Однако наряду с преимуществами всегда существуют риски, например, банк могут признать неплатежеспособным и начать процедуру его вывода с рынка.

Проект "ФинКульт" объяснил, что происходит с деньгами вкладчиков в случае банкротства банка, передают Новини.LIVE.

Реклама

Можно ли вернуть средства

Если банк признают неплатежеспособным и начинают процедуру его вывода с рынка, средства вкладчиков не исчезают, ведь в соответствии с законодательством Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязан обеспечить возмещение в пределах установленной законом гарантии.

Какую сумму гарантирует Фонд

Каждому вкладчику гарантируется возмещение всей суммы депозита с учетом начисленных процентов. Такие правила установлены на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения.

Например, если у человека в банке есть депозит на 200 000 грн вместе с процентами, то возврату подлежит вся сумма при условии, что вклад подпадает под гарантии Фонда. Для отдельных категорий средств и вкладчиков закон предусматривает исключения.

Читайте также:

Условия компенсаций будут обновлены после завершения или отмены военного положения. На каждого вкладчика в одном банке будет предусмотрена гарантированная сумма возмещения в размере не менее 600 000 грн.

Как возвращают деньги вкладчикам

Получить возмещение клиенты могут наличными, переводом на счет или через приложение "Дія". В целом процедура проходит в несколько этапов:

Национальный банк Украины признает банк неплатежеспособным. Фонд гарантирования вкладов начинает процедуру вывода банка с рынка. Составляется перечень вкладчиков, имеющих право на возмещение. Фонд объявляет о начале выплат и определяет порядок их проведения. Вкладчикам возвращают деньги через банки-агенты Фонда.

После начала процедуры вывода банка с рынка закон предусматривает до 20 рабочих дней на подготовку и начало выплат. Срок может увеличиться до 30 дней, если база данных банка содержит более 500 000 счетов.

Что стоит проверить перед открытием депозита

Клиентам банков следует соблюдать несколько правил, прежде чем вносить средства на депозит. Правильный порядок действий позволит избежать лишних трудностей, если банк признают неплатежеспособным и выведут с рынка.

Специалисты рекомендуют:

проверять, является ли банк участником системы гарантирования вкладов;

внимательно читать условия депозитного договора;

хранить документы об открытии счета и размещении средств;

следить за официальными сообщениями Фонда;

не доверять посторонним лицам, которые за вознаграждение предлагают "ускорить" возврат депозита.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что хранить сбережения в золоте может быть выгодно. Драгоценный металл не обесценивается во время кризиса и может даже расти в цене. Однако есть и немало нюансов, в частности в процедуре купли-продажи.

Также Новини.LIVE писали, как создать финансовую подушку в 2026 году. Даже при небольшом доходе можно откладывать деньги на мечту, крупную покупку или просто на всякий случай. Для начала нужно научиться различать потребности и желания.