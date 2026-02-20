Миграционные требования в ЕС — как не стать депортированным в марте 2026

Украинцев в ЕС могут депортировать из-за нарушения миграционных правил. Фото: УНИАН

Украинцы должны соблюдать миграционные правила и законы государства пребывания, иначе контролирующий орган может депортировать иностранцев. Оснований для принудительного выдворения из ЕС немало, поэтому путешественникам не помешает заранее изучить требования, дабы избежать серьезного наказания.

Как не стать депортированным в марте 2026

Чтобы легально проживать на территории другой страны, надо следить за действительностью разрешительных документов и загранпаспорта, а также не нарушать законодательные нормы. На самом деле, наших граждан редко депортируют, учитывая полномасштабную войну в Украине, однако это не значит, что можно забыть о соблюдении миграционных правил.

Принудительное выдворение грозит иностранцам, которые:

не продлили срок действия визы или вида на жительство;

внесли ложную информацию в документы;

нелегально пересекли границу;

помогли другим людям въехать на территорию государства незаконно;

совершили уголовное правонарушение;

несут угрозу национальной безопасности;

работают без необходимого разрешения;

ведут бизнес без государственной регистрации;

использовали поддельные документы при пересечении границы;

подозреваются в саботаже или шпионаже.

Стоит помнить, что депортация влечет за собой запрет на возвращение в ЕС в течение длительного времени, обычно до 10 лет. Плюс сведения о человеке внесут в Шенгенскую информационную систему SIS, которая помогает правоохранителям и пограничникам быстро проверять иностранцев.

Могут ли депортировать из Польши из-за долгов

Ранее мы рассказывали, может ли задолженность, неоплаченный кредит или штрафная санкция привести к депортации из Польши. Проблемы с финансами являются частью гражданско-правовых отношений, а взысканием денег занимается суд или коллекторская компания. К миграционной службе эти вопросы отношения не имеют.

В Польше не предусмотрены законодательные основания для принудительного выдворения иностранцев, которые не вернули заем или не оплатили штраф. Правоохранители могут искать нарушителей в случае их сознательного сокрытия от контролирующего органа, однако депортации бояться не стоит.

Напомним, украинцы могут поехать за границу только с биометрическим паспортом в 2026 году. Это предусмотрено безвизовым режимом, который распространяется на страны ЕС, Шенгенской зоны и другие государства мира.

