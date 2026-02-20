Міграційні правила в Європі — як не стати депортованим у березні 2026 року

Українців у ЄС можуть депортувати через порушення міграційних правил. Фото: УНІАН

Українці повинні дотримуватися міграційних правил і законів держави перебування, інакше контролюючий орган може депортувати іноземців. Не завадить заздалегідь вивчити норми, порушення яких призведе до примусового видворення з Європейського Союзу. Так можна уникнути серйозного покарання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на сервіс Euro Wolf.

Як не стати депортованим у березні 2026

Щоб легально проживати на території іншої країни, треба слідкувати за чинністю дозвільних документів і закордонного паспорта, а також не порушувати законодавчі норми. Насправді, наших громадян рідко депортують, враховуючи повномасштабну війну в Україні, однак це не означає, що можна забути про дотримання міграційних правил.

Примусове видворення загрожує іноземцям, які:

не продовжили термін дії візи чи посвідки на проживання;

внесли неправдиву інформацію в документи;

нелегально перетнули кордон;

допомогли іншим людям в’їхати на територію держави незаконно;

здійснили кримінальне правопорушення;

несуть загрозу національній безпеці;

працюють без необхідного дозволу;

ведуть бізнес без державної реєстрації;

використали підроблені документи під час перетину кордону;

підозрюються у саботажі чи шпигунстві.

Варто пам’ятати, що депортація тягне за собою заборону на повернення в ЄС протягом тривалого часу, зазвичай до 10 років. Плюс відомості про особу внесуть до Шенгенської інформаційної системи SIS, яка допомагає правоохоронцям і прикордонникам швидко перевіряти іноземців.

Чи можуть депортувати з Польщі через борги

Раніше ми розповідали, чи може заборгованість, неоплачений кредит або штрафна санкція призвести до депортації з Польщі. Проблеми з фінансами є частиною цивільно-правових відносин, а стягненням коштів займається суд або колекторська компанія. До міграційної служби ці питання відношення не мають.

В Польщі не передбачені законодавчі підстави для примусового видворення іноземців, які не повернули позику чи не сплатили штраф. Правоохоронці можуть шукати порушників у випадку їх свідомого переховування від контролюючого органу, проте депортації боятися не варто.

Нагадаємо, українці можуть поїхати за кордон лише з біометричним паспортом у 2026 році. Це передбачено безвізовим режимом, який поширюється на країни ЄС, Шенгенської зони та інші держави світу.

Також ми писали, які обов’язкові умови повинні виконати українці для отримання громадянство США. Іноземці мають прожити на території країни щонайменше п’ять років зі статусом постійного резидента.