Депортація з ЄС — які документи можуть спровокувати проблеми у 2026 році

Українські біженці. Фото: УНІАН

Чимало українців стикаються з проблемами ще на етапі перетину кордону, тому намагаються мінімізувати всі потенційні ризики. Однак після виїзду небагато людей замислюються над можливістю депортації. Це реальна загроза, особливо у випадку неприйнятних нюансів із документами.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на сервіс Euro Wolf.

Реклама

Читайте також:

Причини для депортації у 2026 році

Головна вимога до іноземців за кордоном — дотримуватися міграційних правил, інакше існує великий ризик примусової депортації. Найчастіше проблеми виникають через документи, хоча немає нічого складного в тому, щоб слідкувати за дійсністю візи або актуальністю персональних даних.

У 2026 році видворення з Європейського Союзу можливе на підставі таких проблем із документами:

закінчення терміну закордонного паспорта;

відсутність дійсної візи чи дозволу на проживання;

працевлаштування за візою, яка не передбачає доступ до роботи;

відсутність медичного страхування;

ведення систематичної підприємницької діяльності без державної реєстрації бізнесу;

помилки в міграційних документах;

підробка офіційних паперів, умисне надання недостовірної інформації про себе.

"Перед переїздом у нову країну варто переконатися, що всі документи в порядку. Зокрема — перевірити термін дії паспорта, тип візи і дозвіл на проживання в ЄС. Вчасно їх оновлюйте, щоб уникнути проблем з міграційними правилами", — йдеться на сайті.

Рекомендується завчасно ознайомитися з законами країни, до якої планується подорож. Це допоможе уникнути непорозумінь на кордоні чи ускладнень з виконанням міграційних вимог. Одна депортація стане перешкодою для наступних поїздок на територію Євросоюзу.

Кого не впустять на територію України

Раніше ми розповідали, кому можуть не дозволити в’їзд в Україну. Перелік причин міститься у законі "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Навіть віза чи інший дозвільний документ не гарантує безперешкодний перетин державного кордону.

Зокрема відмову отримають особи, які становлять національну загрозу, раніше порушили митні правила, подали неправдиві відомості про себе, мають зіпсовані документи, їздили на окуповані території з недотриманням установлених правил тощо.

Також існує вимога щодо мінімальної суми готівки. Іноземець повинен мати кошти на весь період запланованого перебування в Україні — 20-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на місяць. Якщо гроші відсутні, це може бути причиною не пропустити мандрівника.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть перевозити тварин у міжнародних автобусах, але вимоги залежить від перевізника і конкретної держави. Втім для поїздки обов’язковими є документи на тварину і щеплення.

Також ми писали, що українцям доведеться платити 20 євро за дозвіл на перетин кордону Європейського Союзу. Це передбачено новою системою ETIAS, яку планують запустити в другій половині 2026 року.