Главная Экономика Украинцы за границей — какие проблемы с документами грозят депортацией

Украинцы за границей — какие проблемы с документами грозят депортацией

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:10
Депортация из ЕС — какие документы могут спровоцировать проблемы в 2026 году
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Многие украинцы сталкиваются с проблемами еще на этапе пересечения границы, поэтому стараются минимизировать все потенциальные риски. Однако после выезда немного людей задумываются над возможностью депортации. Это реальная угроза, особенно в случае неприемлемых нюансов с документами.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сервис Euro Wolf.

Причины для депортации в 2026 году

Главное требование к иностранцам за рубежом — соблюдать миграционные правила, иначе существует большой риск принудительной депортации. Чаще всего проблемы возникают из-за документов, хотя нет ничего сложного в том, чтобы следить за действительностью визы или актуальностью персональных данных.

В 2026 году выдворение из Европейского Союза возможно на основании таких проблем с документами:

  • окончание срока загранпаспорта;
  • отсутствие действительной визы или вида на жительство;
  • трудоустройство по визе, которая не предусматривает доступ к работе;
  • отсутствие медицинского страхования;
  • ведение систематической предпринимательской деятельности без государственной регистрации бизнеса;
  • ошибки в миграционных документах;
  • подделка официальных бумаг, умышленное предоставление недостоверной информации о себе.

"Перед переездом в новую страну стоит убедиться, что все документы в порядке. В частности — проверить срок действия паспорта, тип визы и вид на жительство в ЕС. Вовремя их обновляйте, чтобы избежать проблем с миграционными правилами", — говорится на сайте.

Рекомендуется заблаговременно ознакомиться с законами страны, в которую планируется путешествие. Это поможет избежать недоразумений на границе или осложнений с выполнением миграционных требований. Одна депортация станет препятствием для последующих поездок на территорию Евросоюза.

Кого не впустят на территорию Украины

Ранее мы рассказывали, кому могут не разрешить въезд в Украину. Перечень причин содержится в законе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Даже виза или другой разрешительный документ не гарантирует беспрепятственное пересечение государственной границы.

В частности отказ получат лица, которые представляют национальную угрозу, ранее нарушили таможенные правила, подали ложные сведения о себе, имеют испорченные документы, ездили на оккупированные территории с несоблюдением установленных правил и тому подобное.

Также существует требование относительно минимальной суммы наличности. Иностранец должен иметь средства на весь период запланированного пребывания в Украине — 20-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на месяц. Если деньги отсутствуют, это может быть причиной не пропустить путешественника.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут перевозить животных в международных автобусах, но требования зависит от перевозчика и конкретного государства. Впрочем, для поездки обязательными являются документы на животное и прививки.

Также мы писали, что украинцам придется платить 20 евро за разрешение на пересечение границы Европейского Союза. Это предусмотрено новой системой ETIAS, которую планируют запустить во второй половине 2026 года.

Европейский союз украинцы документы заграница депортация
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
