Депортация из ЕС — какие документы могут спровоцировать проблемы в 2026 году

Украинцы за границей — какие проблемы с документами грозят депортацией
Многие украинцы сталкиваются с проблемами еще на этапе пересечения границы, поэтому стараются минимизировать все потенциальные риски. Однако после выезда немного людей задумываются над возможностью депортации. Это реальная угроза, особенно в случае неприемлемых нюансов с документами.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сервис Euro Wolf.
Причины для депортации в 2026 году
Главное требование к иностранцам за рубежом — соблюдать миграционные правила, иначе существует большой риск принудительной депортации. Чаще всего проблемы возникают из-за документов, хотя нет ничего сложного в том, чтобы следить за действительностью визы или актуальностью персональных данных.
В 2026 году выдворение из Европейского Союза возможно на основании таких проблем с документами:
- окончание срока загранпаспорта;
- отсутствие действительной визы или вида на жительство;
- трудоустройство по визе, которая не предусматривает доступ к работе;
- отсутствие медицинского страхования;
- ведение систематической предпринимательской деятельности без государственной регистрации бизнеса;
- ошибки в миграционных документах;
- подделка официальных бумаг, умышленное предоставление недостоверной информации о себе.
"Перед переездом в новую страну стоит убедиться, что все документы в порядке. В частности — проверить срок действия паспорта, тип визы и вид на жительство в ЕС. Вовремя их обновляйте, чтобы избежать проблем с миграционными правилами", — говорится на сайте.
Рекомендуется заблаговременно ознакомиться с законами страны, в которую планируется путешествие. Это поможет избежать недоразумений на границе или осложнений с выполнением миграционных требований. Одна депортация станет препятствием для последующих поездок на территорию Евросоюза.
Кого не впустят на территорию Украины
Ранее мы рассказывали, кому могут не разрешить въезд в Украину. Перечень причин содержится в законе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Даже виза или другой разрешительный документ не гарантирует беспрепятственное пересечение государственной границы.
В частности отказ получат лица, которые представляют национальную угрозу, ранее нарушили таможенные правила, подали ложные сведения о себе, имеют испорченные документы, ездили на оккупированные территории с несоблюдением установленных правил и тому подобное.
Также существует требование относительно минимальной суммы наличности. Иностранец должен иметь средства на весь период запланированного пребывания в Украине — 20-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на месяц. Если деньги отсутствуют, это может быть причиной не пропустить путешественника.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут перевозить животных в международных автобусах, но требования зависит от перевозчика и конкретного государства. Впрочем, для поездки обязательными являются документы на животное и прививки.
Также мы писали, что украинцам придется платить 20 евро за разрешение на пересечение границы Европейского Союза. Это предусмотрено новой системой ETIAS, которую планируют запустить во второй половине 2026 года.
