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Главная Экономика Повышение зарплат в Укрзализныце: выплаты вырастут на 10–15 %

Повышение зарплат в Укрзализныце: выплаты вырастут на 10–15 %

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 15:39
Повышение зарплат на Укрзализныце с сентября: новые оклады для железнодорожников
Железнодорожники тянут спецмашину, поезд. Фото: Новини.LIVE.

Государство пересматривает финансовое обеспечение железнодорожников, обеспечивающих бесперебойную работу транспортной артерии страны. Члены правительства совместно с Министерством восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины согласовали меры по поэтапному повышению заработной платы для большинства сотрудников.

Об этом сообщает министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, передают Новини.LIVE.

Размер повышения и кто почувствует его первым

Начиная с 1 сентября, заработные платы сотрудников Укрзализныци вырастут на 10–15%. Повышение коснется до 150 тысяч специалистов по всей стране. Наибольшее внимание будет уделено перераспределению средств в пользу дефицитных рабочих профессий.

Приоритетными категориями станут должности, которые непосредственно отвечают за безопасность и восстановление:

  1. Ремонтники локомотивов и вагонного парка.
  2. Специалисты, восстанавливающие поврежденную инфраструктуру после обстрелов.
  3. Работники, обеспечивающие ежедневное движение поездов.

Подробную информацию о предстоящем повышении компания обнародует для коллектива уже в ближайшее время.

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Повышение зарплат — необходимое решение

Основным источником для покрытия дополнительных расходов на оплату труда стала поддержка индексации грузовых тарифов УЗ.

По словам министра, это решение является вынужденным и сложным для бизнеса, однако необходимым для удержания кадров и проведения ремонтных работ. Средства нужны не только на содержание техники и инфраструктуры, но и на надлежащее обеспечение людей, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска.

Планы на 2027 год

Утвержденный план пересмотра выплат предусматривает поэтапный подход. Следующую индексацию планируется провести уже с начала нового года.

Это позволит продолжить планомерный пересмотр заработных плат и в следующем году. В министерстве подчеркивают, что оплата их труда должна постепенно возвращаться к надлежащему уровню.

"Технику можно отремонтировать. Инфраструктуру — восстановить. Но железная дорога работает благодаря людям", — подытожил Калашник.

Недавно Новини.LIVE сообщали о повышении заработной платы педагогических работников. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, зарплаты вырастут на 20% уже с 1 сентября. В таком случае минимальный оклад учителя без категории может составить 10 104 гривны.

Также Новини.LIVE сообщали, что студентов тоже ожидает двукратное повышение академических и именных стипендий уже с сентября. На финансирование из бюджета выделили рекордные 6,6 миллиарда гривен. Однако обновленные выплаты смогут получить не все студенты.

Укрзализныця транспорт железнодорожники железная дорога зарплата
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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