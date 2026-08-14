Підвищення зарплат в Укрзалізниці з вересня: нові оклади для залізничників

Підвищення зарплат в Укрзалізниці: виплати зростуть на 10-15%
Держава переглядає фінансове забезпечення працівників залізниці, які забезпечують безперебійне функціонування транспортної артерії країни. Урядовці разом із міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України погодили кроки щодо поетапного збільшення зарплат для більшості співробітників.
Про це повідомляє міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передають Новини.LIVE.
Розмір підвищення та хто відчує його першим
Починаючи з 1 вересня, заробітні плати працівників Укрзалізниці зростуть на 10-15%. Підвищення торкнеться аж до 150 тисяч фахівців по всій країні. Найбільшу увагу приділять перерозподілу на користь дефіцитних робітничих професій.
Пріоритетними категоріями стануть посади, які безпосередньо відповідають за безпеку та відновлення:
- Ремонтники локомотивів та вагонного парку.
- Фахівці, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру після обстрілів.
- Працівники, які забезпечують щоденний рух поїздів.
Детальні щодо майбутнього підвищення компанія оприлюднить для колективу вже найближчим часом.
Підвищення зарплат — необхідне рішення
Основним джерелом для покриття додаткових коштів на оплату праці стала підтримка індексації вантажних тарифів УЗ.
За словами міністра, це рішення є вимушеним та складним для бізнесу, однак необхідним для збереження кадрів та проведення ремонтних робіт. Кошти потрібні не лише на утримання техніки та інфраструктури, а й на належне забезпечення людей, які щоденно працюють в умовах підвищеного ризику.
Плани на 2027 рік
Затверджений план перегляду виплат є поетапним. Наступну індексацію заплановано провести вже з початку нового року.
Це дозволить продовжити планомірний перегляд заробітних плат і наступного року. В міністерстві наголошують, що оплата їхньої праці має поступово повертатися до належного рівня.
"Техніку можна відремонтувати. Інфраструктуру — відновити. Але залізниця працює завдяки людям", — пудсумував Калашник.
Нещодавно Новини.LIVE розповідали про підвищення заробітної плати педагогічних працівників. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, зарплати зростуть на 20% вже з 1 вересня. В такому випадку мінімальний оклад вчителя без категорії може складати 10 104 гривні.
Також Новини.LIVE повідомляли, що студентство теж очікує підвищення академічних та іменних стипендій вдвічі вже з вересня. На фінансування з бюджету виділили рекордні 6,6 мільярда гривень. Проте оновлені виплати зможуть отримати не всі студенти.