Підвищення зарплат в Укрзалізниці з вересня: нові оклади для залізничників

Залізничники тягнуть спецмашину, потяг. Фото: Новини.LIVE.

Держава переглядає фінансове забезпечення працівників залізниці, які забезпечують безперебійне функціонування транспортної артерії країни. Урядовці разом із міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України погодили кроки щодо поетапного збільшення зарплат для більшості співробітників.

Про це повідомляє міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передають Новини.LIVE.

Розмір підвищення та хто відчує його першим

Починаючи з 1 вересня, заробітні плати працівників Укрзалізниці зростуть на 10-15%. Підвищення торкнеться аж до 150 тисяч фахівців по всій країні. Найбільшу увагу приділять перерозподілу на користь дефіцитних робітничих професій.

Пріоритетними категоріями стануть посади, які безпосередньо відповідають за безпеку та відновлення:

Ремонтники локомотивів та вагонного парку. Фахівці, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру після обстрілів. Працівники, які забезпечують щоденний рух поїздів.

Детальні щодо майбутнього підвищення компанія оприлюднить для колективу вже найближчим часом.

Читайте також:

Підвищення зарплат — необхідне рішення

Основним джерелом для покриття додаткових коштів на оплату праці стала підтримка індексації вантажних тарифів УЗ.

За словами міністра, це рішення є вимушеним та складним для бізнесу, однак необхідним для збереження кадрів та проведення ремонтних робіт. Кошти потрібні не лише на утримання техніки та інфраструктури, а й на належне забезпечення людей, які щоденно працюють в умовах підвищеного ризику.

Плани на 2027 рік

Затверджений план перегляду виплат є поетапним. Наступну індексацію заплановано провести вже з початку нового року.

Це дозволить продовжити планомірний перегляд заробітних плат і наступного року. В міністерстві наголошують, що оплата їхньої праці має поступово повертатися до належного рівня.

"Техніку можна відремонтувати. Інфраструктуру — відновити. Але залізниця працює завдяки людям", — пудсумував Калашник.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про підвищення заробітної плати педагогічних працівників. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, зарплати зростуть на 20% вже з 1 вересня. В такому випадку мінімальний оклад вчителя без категорії може складати 10 104 гривні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що студентство теж очікує підвищення академічних та іменних стипендій вдвічі вже з вересня. На фінансування з бюджету виділили рекордні 6,6 мільярда гривень. Проте оновлені виплати зможуть отримати не всі студенти.