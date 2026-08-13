Новий маршрут потягу УЗ Київ-Кишинів: як скористатися безкоштовним трансфером до аеропорту

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Українцям стане ще зручніше добиратися до аеропорту, розташованому у столиці Молдови Кишинева. Укрзалізниця змінює маршрут потяга з Києва. Пасажири зможуть без доплат пересісти на шатл до терміналів.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Новий маршрут потягу Київ-Кишинів

В УЗ розповіли, що квітні 2026 року була запущена тестова поїздка поїзда №351 Київ — Кишинів до станції Ревака, яка розташована зовсім поруч із аеропортом.

"Тестова поїздка показала: попит на зупинку в Реваці є. Молдовська сторона підготувалася і вже виділила автобуси, що возитимуть пасажирів від залізничної станції до аеропорту", — додали в повідомленні.

Щоб скористатися безкоштовним шатлом необхідно придбати квиток на поїзд №351/352 Київ — Кишинів до Кишинева. Заздалегідь попередіть провідника про те, що вам потрібно до аеропорту.

Читайте також:

Далі не виходячи на центральному вокзалі Кишинева ви зможете дістатися до станції Ревака та пересісти на безкоштовний шатл.

В УЗ попередили, що поки зупинка "Ревака" передбачена лише на маршруті Київ — Кишинів. Назад до України пасажирам доведеться самостійно добиратися із аеропорту до центрального залізничного вокзалу Кишинева.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.