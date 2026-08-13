Новий маршрут потягу УЗ Київ-Кишинів: як скористатися безкоштовним трансфером до аеропорту

Для пасажирів потяга УЗ Київ — Кишинів діятиме безкоштовний шатл
Українцям стане ще зручніше добиратися до аеропорту, розташованому у столиці Молдови Кишинева. Укрзалізниця змінює маршрут потяга з Києва. Пасажири зможуть без доплат пересісти на шатл до терміналів.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.
Новий маршрут потягу Київ-Кишинів
В УЗ розповіли, що квітні 2026 року була запущена тестова поїздка поїзда №351 Київ — Кишинів до станції Ревака, яка розташована зовсім поруч із аеропортом.
"Тестова поїздка показала: попит на зупинку в Реваці є. Молдовська сторона підготувалася і вже виділила автобуси, що возитимуть пасажирів від залізничної станції до аеропорту", — додали в повідомленні.
Щоб скористатися безкоштовним шатлом необхідно придбати квиток на поїзд №351/352 Київ — Кишинів до Кишинева. Заздалегідь попередіть провідника про те, що вам потрібно до аеропорту.
Далі не виходячи на центральному вокзалі Кишинева ви зможете дістатися до станції Ревака та пересісти на безкоштовний шатл.
В УЗ попередили, що поки зупинка "Ревака" передбачена лише на маршруті Київ — Кишинів. Назад до України пасажирам доведеться самостійно добиратися із аеропорту до центрального залізничного вокзалу Кишинева.
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