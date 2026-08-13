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Главная Экономика Поездка Для пассажиров поезда УЗ "Киев — Кишинев" будет организован бесплатный шаттл

Для пассажиров поезда УЗ "Киев — Кишинев" будет организован бесплатный шаттл

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 15:30
Новый маршрут поезда УЗ Киев—Кишинев: как воспользоваться бесплатным трансфером до аэропорта
Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Украинцам станет ещё удобнее добираться до аэропорта, расположенного в столице Молдовы Кишинёве. Укрзализныця меняет маршрут поезда из Киева. Пассажиры смогут без доплаты пересесть на шаттл до терминалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Новый маршрут поезда Киев-Кишинев

В УЗ рассказали, что в апреле 2026 года был запущен тестовый рейс поезда №351 Киев — Кишинев до станции Ревака, которая расположена совсем рядом с аэропортом.

"Пробный рейс показал: спрос на остановку в Реваке есть. Молдавская сторона подготовилась и уже выделила автобусы, которые будут перевозить пассажиров от железнодорожной станции до аэропорта", — добавили в сообщении.

Чтобы воспользоваться бесплатным шаттлом, необходимо приобрести билет на поезд № 351/352 Киев — Кишинев до Кишинева. Заранее сообщите проводнику, что вам нужно доехать до аэропорта.

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Далее, не выходя с центрального вокзала Кишинева, вы сможете добраться до станции Ревака и пересесть на бесплатный шаттл.

В УЗ предупредили, что пока остановка «Ревака» предусмотрена только на маршруте Киев — Кишинев. Назад в Украину пассажирам придется самостоятельно добираться из аэропорта до центрального железнодорожного вокзала Кишинева.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон в случае угрозы превращается в ловушку для пассажиров.

Молдова Укрзализныця поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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