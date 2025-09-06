Видео
Потом будет невыгодно — почему лучше купить электрокар в 2025

Потом будет невыгодно — почему лучше купить электрокар в 2025

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:35
Цены на электромобили резко вырастут — почему водителям не стоит откладывать покупку
Салон электромобилей. Фото: Google Maps

В Украине планомерно увеличивается популярность электрокаров. Все больше водителей переходят на аккумуляторные источники питания (BEV) вместо двигателей внутреннего сгорания. Одна из причин исторического рекорда объемов для нашего рынка — возвращение вскоре пошлины и НДС на ввоз электромобилей из-за рубежа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцам стоит поспешить и купить электрокар до конца 2025 года.

Что будет с ценами на электромобили в Украине

По итогам августа суммарный объем сегмента машин с BEV составил рекордные для Украины 11,5 тыс., что на 12,5% больше, чем в июле текущего года. По данным Института исследований авторынка, можно выделить три основные причины популярности такого транспорта:

  • подорожание топлива на АЗС и тенденция к увеличению показателей;
  • рост интереса к электромобилям ввиду улучшения характеристик и снижения рыночных цен;
  • приближение растаможки с НДС, что спровоцирует резкое удорожание транспортных средств.

Собственно, как раз из-за отсутствия пошлины и налога на добавленную стоимость электромобили стали настолько распространенными на украинском рынке. Но с 1 января 2026 года растаможка станет менее выгодной, поскольку вернутся стандартные ставки. И завозить машины из-за границы будет недешево.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, к каким изменениям стоит готовиться водителям. Эксперт констатировал: уже со следующего года объемы импорта в разы снизятся, а цены вырастут.

"Стоимость электрических автомобилей будет выше минимум на треть. Понятно, что импортеры до 31 декабря завезут определенный запас электрокаров и вследствие этого импорт вырастет. Однако в январе-марте 2026 года, по моему мнению, импорт вообще прекратится или будет очень незначительным", — отметил Назаренко.

Получается, украинцам надо поспешить и приобрести машину с BEV до возвращения растаможки с НДС, иначе со следующего года придется заплатить за электрокар значительно больше.

Что изменится на авторынке за 5 лет

До полномасштабного вторжения России были предпосылки для появления в Украине китайских заводов. Но теперь инвесторы не захотят прибегать к рисковым шагам, по крайней мере, некоторое время после завершения боевых действий. Плюс таможенные мировые войны показали, что лучше не начинать глобальные инвестиционные проекты.

"В будущем китайцы не захотят строить в Украине завод, понимая, что европейцы могут заблокировать соглашение об Ассоциации в части ввоза в ЕС автомобилей китайского происхождения. Поэтому в части глобальных инвестиций ничего не изменится", — уточнил Олег Назаренко.

Так же в послевоенный период существенно не вырастут потребности людей в транспортных средствах. Для изменений необходимы предпосылки, но их пока не предвидят (кроме падения импорта электромобилей).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из Соединенных Штатов Америки в Украину завозится больше всего подержанных автомобилей. Первое место за электрокарами, второе — за бензиновыми машинами. Среди популярных моделей — Tesla, Ford Escape, Nissan Rogue и BMW X5.

Также мы писали, что Huawei и Seres презентовали электромобиль SUV Aito M8, который возглавил рейтинг самых безопасных автомобилей Китая по методике C-NCAP с результатом 93,7%. Он опередил даже Xiaomi SU7, получив "пять звезд+".

Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
