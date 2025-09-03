Украинцы берут кредиты на электромобили — кто часто покупает и какие модели популярны

Салон электромобилей. Фото: Google Maps

Рынок электромобилей стабильно развивается в Украине. Наши граждане активно покупают транспортные средства на аккумуляторных источниках питания (BEV) в кредит. Что интересно, чаще всего такие машины выбирают мужчины-предприниматели.

Об этом говорится на официальном сайте ПриватБанка.

Кто покупает электрокары в Украине

Кредиты стали доступным инструментом, с помощью которого клиенты банковских учреждений обеспечивают себя транспортными средствами. Руководитель направления обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев рассказал на форуме "Электроспектива", кто чаще всего обращается за займом для приобретения именно авто на BEV.

Портрет украинского "электро-водителя" по данным статистики кредитования выглядит так:

женатые мужчины (60% покупателей);

мужчины-предприниматели (52%);

люди в возрасте от 36 до 45 лет (43%).

Зато наемные сотрудники (62%) больше склоняются к стандарту и берут кредиты на покупку транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Самым популярным решением клиентов стал заем на 5 лет — это гарантирует минимальные платежи с небольшим влиянием на семейный бюджет.

"ПриватБанк активно поддерживает тренд на электрификацию, предлагая выгодные условия кредитования: предварительное решение за 2 минуты, автоматическое одобрение заявки, минимальный пакет документов, авансовый взнос от 20% и льготные периоды до 3-х лет", — говорится на сайте.

Что касается популярных моделей, то украинцы часто выбирают BYD, Honda, VW, Zeekr и Audi.

Лучшие автомобили на дизеле

Ранее мы рассказывали, какие модели легковушек признали лучшими среди дизельных вариантов. Рейтинг составили британские эксперты из Аutocar. Сформированная десятка выглядит так:

Skoda Superb;

BMW X5;

Volkswagen Golf;

Range Rover;

Land Rover Defender;

Mercedes-Benz E-Class;

Kia Sorento;

Mercedes-Benz C-Class;

Audi A5;

Mazda CX-60.

Специалисты оценивали транспорт по нескольким критериям, в частности по дизайну, управляемости, интерьеру, производительности, цене, расходу топлива и т.д. Skoda Superb оказалась на первом месте благодаря экономному и эффективному дизелю, удобству вождения, приятному дизайну салона.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы покупают все больше автомобилей с пробегом, которые завозятся из Соединенных Штатов Америки. Пятерку лидеров по темпам продаж сформировали такие популярные модели: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Nissan Rogue и BMW X5.

Также мы писали, что в 2025 году украинцы чаще всего покупают модели Renault, Skoda Octavia, Hyundai и Toyota. В то же время BMW и Mercedes-Benz лидируют среди автомобилей премиум-класса, сохраняя стабильный спрос среди водителей.