Українці беруть кредити на електромобілі — хто часто купує та які моделі популярні

Салон електромобілів.

Ринок електромобілів стабільно розвивається в Україні. Наші громадяни активно купують транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV) у кредит. Що цікаво, найчастіше такі автівки обирають чоловіки-підприємці.

Про це йдеться на офіційному сайті ПриватБанку.

Хто купує електрокари в Україні

Кредити стали доступним інструментом, за допомогою якого клієнти банківських установ забезпечують себе транспортними засобами. Керівник напрямку забезпеченого кредитування ПриватБанку Владислав Корольов розповів на форумі "Електроспектива", хто найчастіше звертається за позикою для придбання саме авто на BEV.

Портрет українського "електро-водія" за даними статистики кредитування має такий вигляд:

одружені чоловіки (60% покупців);

чоловіки-підприємці (52%);

люди віком від 36 до 45 років (43%).

Натомість наймані працівники (62%) більше схиляються до стандарту і беруть кредити на купівлю транспорту з двигуном внутрішнього згорання. Найпопулярнішим рішенням клієнтів стала позика на 5 років — це гарантує мінімальні платежі з невеликим впливом на сімейний бюджет.

"ПриватБанк активно підтримує тренд на електрифікацію, пропонуючи вигідні умови кредитування: попереднє рішення за 2 хвилини, автоматичне схвалення заявки, мінімальний пакет документів, авансовий внесок від 20% та пільгові періоди до 3-х років", — йдеться на сайті.

Що стосується популярних моделей, то українці часто обирають BYD, Honda, VW, Zeekr та Audi.

Найкращі автомобілі на дизелі

Раніше ми розповідали, які моделі легковиків визнали найкращими серед дизельних варіантів. Рейтинг склали британські експерти з Аutocar. Сформована десятка має такий вигляд:

Skoda Superb;

BMW X5;

Volkswagen Golf;

Range Rover;

Land Rover Defender;

Mercedes-Benz E-Class;

Kia Sorento;

Mercedes-Benz C-Class;

Audi A5;

Mazda CX-60.

Фахівці оцінювали транспорт за кількома критеріями, зокрема дизайном, керованістю, інтер'єром, продуктивністю, ціною, витратами пального тощо. Skoda Superb опинилася на першому місці завдяки економному та ефективному дизелю, зручності водіння, приємному дизайну салону.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці купують все більше автомобілів з пробігом, які завозяться зі Сполучених Штатів Америки. П'ятірку лідерів за темпами продажів сформували такі популярні моделі: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Nissan Rogue та BMW X5.

Також ми писали, що у 2025 році українці найчастіше купують моделі Renault, Skoda Octavia, Hyundai та Toyota. Водночас BMW і Mercedes-Benz лідирують серед автомобілів преміумкласу, зберігаючи стабільний попит серед водіїв.