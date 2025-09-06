Ціни на електромобілі різко виростуть — чому водіям не варто відкладати покупку

Салон електромобілів. Фото: Google Maps

В Україні планомірно збільшується популярність електрокарів. Все більше водіїв переходять на акумуляторні джерела живлення (BEV) замість двигунів внутрішнього згорання. Одна з причин історичного рекорду обсягів для нашого ринку — повернення невдовзі мита і ПДВ на ввезення електромобілів з-за кордону.

чому українцям варто поспішити та купити електрокар до кінця 2025 року.

Що буде з цінами на електромобілі в Україні

За підсумками серпня сумарний обсяг сегмента машин із BEV склав рекордні для України 11,5 тис., що на 12,5% більше, ніж у липні поточного року. За даними Інституту досліджень авторинку, можна виділити три основні причини популярності такого транспорту:

подорожчання пального на АЗС і тенденція до збільшення показників;

зростання інтересу до електромобілів з огляду на покращення характеристик і зниження ринкових цін;

наближення розмитнення з ПДВ, яке спровокує різке дорожчання транспортних засобів.

Власне, якраз через відсутність мита и податку на додану вартість електромобілі стали настільки розповсюдженими на українському ринку. Але з 1 січня 2026 року розмитнення стане менш вигідним, оскільки повернуться стандартні ставки. І завозити машини з-за кордону буде недешево.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, до яких змін варто готуватися водіям. Експерт констатував: вже з наступного року обсяги імпорту в рази знизяться, а ціни виростуть.

"Вартість електричних автомобілів буде вищою мінімум на третину. Тому зрозуміло, що імпортери до 31 грудня завезуть певний запас електрокарів і внаслідок цього імпорт зросте. Однак у січні-березні 2026 року, на мою думку, імпорт взагалі припиниться чи буде дуже незначним", — зазначив Назаренко.

Виходить, українцям треба поспішити і придбати машину з BEV до повернення розмитнення з ПДВ, інакше з наступного року доведеться заплатити за електрокар значно більше.

Що зміниться на авторинку за 5 років

До повномасштабного вторгнення Росії були передумови для появи в Україні китайських заводів. Але тепер інвестори не захочуть вдаватися до ризикових кроків, принаймні, деякий час після завершення бойових дій. Плюс митні світові війни показали, що краще не розпочинати глобальні інвестиційні проєкти.

"В майбутньому китайці не захочуть будувати в Україні завод, розуміючи, що європейці можуть заблокувати угоду про Асоціацію в частині ввезення в ЄС автомобілів китайського походження. Тому в частині глобальних інвестицій нічого не зміниться", — уточнив Олег Назаренко.

Так само в післявоєнний період суттєво не виростуть потреби споживачів у транспортних засобах. Для змін необхідні передумови, але їх наразі не передбачають (окрім падіння імпорту електромобілів).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зі Сполучених Штатів Америки в Україну завозиться найбільше вживаних автомобілів. Перше місце за електрокарами, друге — за бензиновими машинами. Серед популярних моделей — Tesla, Ford Escape, Nissan Rogue та BMW X5.

