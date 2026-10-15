Как самостоятельно утеплить окна и батареи: советы к зимнему сезону

Девочка смотрит сквозь батарею. Фото: УНИАН

С наступлением первых заморозков значительная часть драгоценного тепла уходит из украинских домов через незаметные щели в оконных рамах, изношенные уплотнители и непродуманное расположение мебели. Ситуацию также осложняют возможные российские обстрелы, направленные на уничтожение систем теплоснабжения. Однако минимизировать теплопотери и снизить нагрузку на обогреватели можно без капитального ремонта или привлечения дорогостоящих специалистов.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как утеплить дом перед зимой с помощью того, что всегда есть под рукой.

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Как устранить сквозняки

Самым уязвимым местом в системе теплосбережения остаются окна. Большинство современных металлопластиковых систем оснащены регулировочными цапфами (шестигранными винтами) на боковых точках створки. Перевод фурнитуры в зимнее положение усиливает прижим к раме и блокирует проникновение холодного воздуха. Впрочем, эксперты предупреждают, что чрезмерное давление на механизм ускоряет износ резиновых элементов, поэтому настройка должна быть умеренной.

Параллельно необходимо оценить состояние самого резинового уплотнителя. Затвердевшая, высохшая или деформированная резина теряет герметичность, поэтому её лучше своевременно заменить на новую.

Для выявления скрытых щелей не требуется специальное оборудование:

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Поднесите зажженную свечу или полоску тонкой бумаги к стыкам закрытого окна. Колебания пламени или движение бумаги четко укажут на места, где нарушена герметичность.

Риски, связанные с вентиляцией

Распространенной ошибкой при самостоятельном утеплении является полное перекрытие вентиляционных каналов. Пытаясь остановить отвод теплого воздуха, жильцы рискуют нарушить воздухообмен и создать опасные условия для работы газовых приборов. В случае чрезмерной обратной тяги проблему следует решать регулировкой вытяжной системы, а не её герметизацией.

Как удвоить теплоснабжение

В то же время существенно повысить эффективность отопления помогут манипуляции с радиаторами и текстилем. Установка фольгированного изолятора за батареей направляет инфракрасное излучение внутрь комнаты, вместо нагрева наружной стены. А плотные шторы и жалюзи создадут дополнительный барьер перед холодным стеклом в ночное время. Однако они не должны закрывать сами радиаторы, блокируя циркуляцию тёплого воздуха.

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Также Новини.LIVE сообщали, когда в украинских домах появится отопление. Главной ошибкой рядовых украинцев является то, что они ориентируются на даты вроде 15 октября или 1 ноября. Однако ориентиром остается среднесуточная температура.