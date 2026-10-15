Як утеплити вікна та батареї самостійно: поради до зимового сезону

Дівчинка дивиться крізь батарею. Фото: УНІАН

З настанням перших заморозків значна частина дорогоцінного тепла залишає українські помешкання через непомітні щілини у віконних рамах, застарілі ущільнювачі та непродумане розташування меблів. Ситуацію також ускладнюють можливі російські обстріли, що будуть намагатися знищити системи теплопостачання. Проте мінімізувати тепловтрати та знизити навантаження на обігрівачі можна без капітального ремонту чи залучення коштовних фахівців.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як утеплити оселю перед зимою з тим, що завжди є під рукою.

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Як усунути протяги

Найвразливішою ділянкою в системі теплозбереження залишаються вікна. Більшість сучасних металопластикових систем оснащені регулювальними цапфами (шестигранними гвинтами) на бічних точках стулки. Переведення фурнітури в зимове положення підсилює притиск до рами та блокує проникнення холодного повітря. Втім, експерти застерігають, що надмірний тиск на механізм прискорює знос гумових елементів, тому налаштування має бути помірним.

Паралельно необхідно оцінити стан самого гумового ущільнювача. Затверділа, зсохла або деформована гума втрачає герметичність, тому її краще своєчасно замінити на нову.

Для виявлення прихованих щілин не потрібне спеціальне обладнання:

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Піднесіть запалену свічку або смужку тонкого паперу до стиків закритого вікна. Коливання полум'я чи рух паперу чітко вкажуть на місця, де герметичність порушено.

Вентиляційні ризики

Поширеною помилкою під час самостійного утеплення є повне перекриття вентиляційних каналів. Намагаючись зупинити витягування теплого повітря, мешканці ризикують порушити повітрообмін та створити небезпечні умови для роботи газових приладів. У разі надмірної зворотної тяги проблему слід вирішувати регулюванням витяжної системи, а не її герметизацією.

Як подвоїти теплопостачання

Водночас суттєво підвищити ефективність опалення допоможуть маніпуляції з радіаторами та текстилем. Встановлення фольгованого ізолятора за батареєю спрямовує інфрачервоне випромінювання всередину кімнати, замість нагріву зовнішньої стіни. А щільні штори та жалюзі створять додатковий бар'єр перед холодним склом у нічний час. Проте вони не повинні закривати самі радіатори, блокуючи циркуляцію теплого повітря.

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