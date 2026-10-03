Вартість теплої підлоги: яка ціна за квадратний метр у 2026 році

Підлога. Фото: Pexels

Під час опалювального сезону основним чинником застуди є холодна підлога в квартирі. Тож деякі українці аби покращити свій комфорт та менше хворіти вирішують зробити монтаж теплої підлоги. Проте тепла водяна підлога по всій квартирі може стати однією з помітних статей витрат під час ремонту. Особливо якщо встановлювати її не лише у санвузлі, а в усіх кімнатах одразу.

Скільки доведеться закласти в бюджет на таку систему та на яких ділянках можна трохи зменшити витрати розповіла одна з користувачок Instagram _alina_house, передають Новини.LIVE.

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Скільки коштує тепла підлога під ключ

У наведеному прикладі монтаж теплої водяної підлоги в однокімнатній квартирі обійшовся майже у 57 тис. грн. Це була лише оплата монтажних робіт. Окремо довелося придбати необхідні матеріали та комплектуючі.

У підсумку загальна вартість системи разом із матеріалами склала близько 100 тис. грн під ключ. А орієнтовна ціна становила 2 400 грн за квадратний метр.

Зазначені суми стосувались цін на початку 2026 року, тому фактичний бюджет конкретного ремонту може відрізнятися залежно від площі, матеріалів та вартості робіт майстрів.

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Що входить у витрати

Окрім безпосереднього монтажу, для облаштування водяної теплої підлоги потрібні різні матеріали та комплектуючі.

Серед основних витрат:

труби;

утеплювач;

гребінка;

інші елементи системи;

монтажні роботи;

додаткові матеріали та дрібні комплектуючі.

Саме тому орієнтуватися лише на ціну роботи недостатньо — після додавання матеріалів загальна сума може суттєво зрости.

Чи потрібно прокладати водяну підлогу під меблями

Під час планування системи можна врахувати розташування великих меблів та техніки. Зокрема, теплу підлогу можна не прокладати під кухонними меблями та шафами. Це дозволяє не витрачати матеріали й оплачувати монтаж там, де поверхня фактично буде закрита. За рахунок такого рішення можна отримати невелику економію.

Щодо встановлення теплої підлоги безпосередньо під ліжком, однозначної рекомендації у наведеному випадку немає. Тому конкретне рішення варто обговорити з майстрами, які проєктують та монтують систему.

Чому систему варто продумати одразу

Теплу водяну підлогу в цьому випадку вирішили робити не лише в санвузлі, а по всій квартирі. Після завершення ремонту додати систему в інших приміщеннях буде значно складніше. Тому розташування контурів та зон обігріву краще продумати ще до виконання основних ремонтних робіт. Але слід пам'ятати, що остаточна сума залежатиме від конкретного об'єкта та обсягу робіт.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які труби краще обрати для сантехніки, аби уникнути протікань. Під час капітального ремонту житла економія на інженерних мережах нерідко перетворюється на катастрофічні витрати. Невеликий витік у прихованій розводці під підлогою чи в стіні здатен зіпсувати весь інтер'єр і змусити повністю переробляти систему.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дрова краще обрати на зиму. Зростання цін на дрова перед початком опалювального сезону змушує власників приватних будинків шукати шляхи для заощадження. Тим часом як більшість українців традиційно обирає найдорожчі породи — такі як граб, дуб чи бук, у лісництвах можна знайти значно дешевшу, але не менш якісну альтернативу.