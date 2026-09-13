Бюджетний PPR чи дорога мідь: який матеріал кращий для домашніх труб у 2026 році

Труба. Фото: УНІАН

Під час капітального ремонту житла економія на інженерних мережах нерідко перетворюється на катастрофічні витрати. Невеликий витік у прихованій розводці під підлогою чи в стіні здатен зіпсувати весь інтер'єр і змусити повністю переробляти систему. Ринок пропонує три основні варіанти — бюджетний пластик (PPR), гнучкий металопластик (пексал) та класичну мідь, проте кожен із них має власні технічні нюанси й специфіку монтажу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про специфіку кожного матеріалу та що краще обрати.

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Пексал, PPR чи мідь — що обрати

Як повідомляє румунське видання, головна відмінність між матеріалами полягає в їхній гнучкості, стійкості до високих температур і поведінці під час нагрівання.

Якщо обирати пексал, то шар алюмінію між пластиковими оболонками забезпечує високу стабільність і захищає систему від проникнення кисню. Головна перевага — гнучкість, що дозволяє укладати довгі траси з мінімумом з'єднань. Слабким місцем є не сама труба, а фітинги, що сполучують труби між собою. Неякісне обтискання чи невідповідне з'єднання створюють ризик протікання.

Найдешевший варіант — це PPR. Там елементи з'єднуються паянням, утворюючи після охолодження єдину деталь. Матеріал не піддається корозії. Проте для гарячої води та опалення слід використовувати лише армовані скловолокном або алюмінієм труби. Адже жорсткість потребує великої кількості кутників та фітингів.

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Класичне преміум-рішення з найвищою механічною міцністю лишається мідь. Мідні труби витримують екстремальні температури, не горять, стійкі до ультрафіолету та підганяються під будь-які умови. Водночас вони найбільш затратні. А за несприятливого хімічного складу води чи неправильної кислотності можуть піддаватися корозії.

Які ціни на матеріали

Ціновий розрив між матеріалами залишається відчутним. Наприклад, один метр поліпропіленової труби коштує орієнтовно від 28 до 39 грн. Коли пексал аналогічного діаметра обійдеться у понад 52 грн. Тоді як ціна мідної труби стартує від 200 до 360 гривень і вище.

Для новобудов із прихованою системою опалення та водопостачання оптимальним вибором за співвідношенням ціни й надійності є якісний пексал із колекторною розводкою. Поліпропілен залишається гарним рішенням для обмеженого бюджету за умови майстерного паяння. Мідь обирають для відкритих трас або систем із високими вимогами до термостійкості.

Втім, надійність будь-якого матеріалу насамперед залежить від дотримання технології монтажу та обов'язкової перевірки тиском перед фінішним озобленням.

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