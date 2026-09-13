Бюджетный PPR или дорогая медь: какой материал лучше для домашних труб в 2026 году

Труба. Фото: УНИАН

При капитальном ремонте жилья экономия на инженерных сетях нередко оборачивается катастрофическими затратами. Небольшая утечка в скрытой разводке под полом или в стене способна испортить весь интерьер и заставить полностью переделывать систему. Рынок предлагает три основных варианта — бюджетный пластик (PPR), гибкий металлопластик (пексал) и классическую медь, однако каждый из них имеет свои технические нюансы и особенности монтажа.

Сайт Новини.LIVE узнавал о особенностях каждого материала и о том, что лучше выбрать.

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Пексал, PPR или медь — что выбрать

Как сообщает румынское издание, главное отличие между материалами заключается в их гибкости, устойчивости к высоким температурам и поведении при нагревании.

Если выбирать пексал, то слой алюминия между пластиковыми оболочками обеспечивает высокую стабильность и защищает систему от проникновения кислорода. Главное преимущество — гибкость, позволяющая прокладывать длинные трассы с минимумом соединений. Слабым местом является не сама труба, а фитинги, соединяющие трубы между собой. Некачественная обжимка или несоответствующее соединение создают риск протечки.

Самый дешевый вариант — это PPR. В этом случае элементы соединяются пайкой, образуя после охлаждения единую деталь. Материал не подвержен коррозии. Однако для горячей воды и отопления следует использовать только армированные стекловолокном или алюминием трубы. Ведь их жесткость требует большого количества уголоков и фитингов.

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Классическим премиум-решением с наивысшей механической прочностью остается медь. Медные трубы выдерживают экстремальные температуры, не горят, устойчивы к ультрафиолету и подходят для любых условий. В то же время они являются наиболее затратными. А при неблагоприятном химическом составе воды или неправильной кислотности могут подвергаться коррозии.

Каковы цены на материалы

Ценовой разрыв между материалами остается ощутимым. Например, один метр полипропиленовой трубы стоит ориентировочно от 28 до 39 грн. В то время как труба из ПЭКС аналогичного диаметра обойдется в более чем 52 грн. В то время как цена медной трубы начинается от 200 до 360 гривен и выше.

Для новостроек со скрытой системой отопления и водоснабжения оптимальным выбором по соотношению цены и надежности является качественный ПЭКС с коллекторной разводкой. Полипропилен остается хорошим решением для ограниченного бюджета при условии качественной пайки. Медь выбирают для открытых трасс или систем с высокими требованиями к термостойкости.

Впрочем, надежность любого материала в первую очередь зависит от соблюдения технологии монтажа и обязательной проверки под давлением перед финишной отделкой.

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