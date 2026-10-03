Стоимость теплого пола: какова цена за квадратный метр в 2026 году

Пол. Фото: Pexels

В отопительный сезон основной причиной простудных заболеваний является холодный пол в квартире. Поэтому некоторые украинцы, стремясь повысить уровень комфорта и реже болеть, решают установить теплый пол. Однако теплый водяной пол по всей квартире может стать одной из заметных статей расходов при ремонте. Особенно если устанавливать его не только в санузле, а сразу во всех комнатах.

Сколько придется заложить в бюджет на такую систему и на каких участках можно немного сократить расходы, рассказала одна из пользовательниц Instagram _alina_house, передают Новини.LIVE.

Реклама

Сколько стоит теплый пол под ключ

В приведенном примере монтаж теплого водяного пола в однокомнатной квартире обошелся почти в 57 тыс. грн. Это была только оплата монтажных работ. Отдельно пришлось приобрести необходимые материалы и комплектующие.

В итоге общая стоимость системы вместе с материалами составила около 100 тыс. грн под ключ. А ориентировочная цена составляла 2 400 грн за квадратный метр.

Указанные суммы относились к ценам в начале 2026 года, поэтому фактический бюджет конкретного ремонта может отличаться в зависимости от площади, материалов и стоимости работ мастеров.

Читайте также:

Что входит в расходы

Помимо непосредственного монтажа, для обустройства водяного теплого пола требуются различные материалы и комплектующие.

Среди основных расходов:

трубы;

утеплитель;

гребенка;

прочие элементы системы;

монтажные работы;

дополнительные материалы и мелкие комплектующие.

Именно поэтому ориентироваться только на стоимость работ недостаточно — после добавления материалов общая сумма может существенно вырасти.

Нужно ли прокладывать теплый пол под мебелью

При планировании системы можно учесть расположение крупной мебели и техники. В частности, теплый пол можно не прокладывать под кухонной мебелью и шкафами. Это позволяет не тратить материалы и не оплачивать монтаж там, где поверхность фактически будет закрыта. За счет такого решения можно добиться небольшой экономии.

Что касается установки теплого пола непосредственно под кроватью, однозначной рекомендации в данном случае нет. Поэтому конкретное решение стоит обсудить с мастерами, которые проектируют и монтируют систему.

Почему систему стоит продумать сразу

Теплый водяной пол в данном случае решили укладывать не только в санузле, но и по всей квартире. После завершения ремонта добавить систему в других помещениях будет значительно сложнее. Поэтому расположение контуров и зон обогрева лучше продумать еще до начала основных ремонтных работ. Но следует помнить, что окончательная сумма будет зависеть от конкретного объекта и объема работ.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие трубы лучше выбрать для сантехники, чтобы избежать протечек. Во время капитального ремонта жилья экономия на инженерных сетях нередко оборачивается катастрофическими затратами. Небольшая утечка в скрытой разводке под полом или в стене способна испортить весь интерьер и заставить полностью переделывать систему.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дрова лучше выбрать на зиму. Рост цен на дрова перед началом отопительного сезона заставляет владельцев частных домов искать способы сэкономить. В то время как большинство украинцев традиционно выбирает самые дорогие породы — такие как граб, дуб или бук, в лесничествах можно найти значительно более дешевую, но не менее качественную альтернативу.