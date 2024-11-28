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Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

28 ноября 2024 13:35
Елизавета Супивская - редактор
В Украине хотят снести некоторые жилые дома – чего ждать владельцам квартир
Строительство жилого квартала. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут подумать, что во время полномасштабной войны говорить о комплексной реконструкции жилищного фонда нецелесообразно, однако законодатели так не считают. Не исключено, что до конца 2024 года на голосование в Верховную Раду вынесут законопроект об обновлении микрорайонов с устаревшими домами. Владельцам жилья следует приготовиться к переменам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое жилье в Украине постоянно хотят снести и почему.

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Комплексная реконструкция кварталов

В Украине немало старых застроек, появившихся в середине прошлого века или даже до 1919 года. Часть так называемых "хрущевок" и панельных домов находится в аварийном состоянии, что несет опасность жизни и здоровью жителей. Еще в сентябре 2022 года нардепы проголосовали в первом чтении за законопроект "Об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда".

Его цель — внедрить механизм сноса старых аварийных домов, на месте которых потенциально построят современные многоэтажки. Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, по состоянию на 2019 год в Украине насчитывалось более 30 000 устаревших домов. Ситуация с "хрущевками" и панельными сооружениями выглядела так:

  • построены включительно до 1919 года — 7 646 (58 признали аварийными);
  • построены в период 1920-1953 гг. — 9 693 (45 признали аварийными);
  • построены в период 1954-1969 гг. — 7 192 (40 признали аварийными);
  • построены в период 1970-1989 гг. — 5 364 (24 признали аварийными);
  • построены в период 1990-2010 гг. — 785.

"Продолжение эксплуатации таких домов несет в себе не только некомфортное существование жильцов таких объектов, но и прямую угрозу их жизненной среде. Именно такие кварталы (микрорайоны) являются объектом реконструкции и инвестирования", — уточнили авторы проекта закона.

К чему нужно готовиться украинцам

Тема сноса "хрущевок" может снова всплыть в 2024 году. Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала Минфину, что второе чтение и голосование за принятие в целом может состояться до конца текущего года.

Тогда украинцы столкнутся с новыми реалиями. В документе предусмотрено, что устаревший жилищный фонд могут как реконструировать/модернизировать (заменить коммуникации, утеплить фасады, приспособить для людей с инвалидностью и т.п.), так и полностью снести для дальнейшего строительства новых объектов.

Чтобы решение по конкретному дому приняли, нужно согласие жильцов — 75%. Вместо этого людей должны временно переселить, предоставить новую квартиру, равнозначную предыдущей, или компенсировать стоимость недвижимости. Финансовое бремя ляжет на плечи застройщиков, которые смогут организовать работы на территории снесенного помещения и продать новые квартиры.

Почему старые дома хотят снести

Причина запроса на реконструкцию не ограничивается желанием улучшить качество жизни граждан. Участники рынка не прочь избавиться от устаревшего фонда также из-за фактора ликвидности объектов. Владельцам становится все труднее продавать "хрущевки" и панельки, потому что спрос минимальный.

Как рассказала обозревательница рынка недвижимости в комментарии редакции Новини.LIVE Виктория Берещак, квартиры в очень старых помещениях, особенно панельного типа, входят в список неликвидных лотов. Их почти не покупают, разве что учитывая привлекательную цену. Поэтому выгоднее согласиться на снос, получив новое жилье или компенсацию.

Напомним, цены на недвижимость (ликвидную) постоянно растут. Причин удорожания объектов много, в том числе — недостаток квалифицированных строителей, увеличение себестоимости работ, невыгодная логистика и т.д. Украинцам не следует надеяться, что в ближайшее время цены на квартиры упадут.

Также мы писали, что с помощью некоторых манипуляций можно продать жилье более выгодно. Например, оживить внутреннюю отделку, обновить кухню и ванную, сделать косметический ремонт и т.д. Все это повышает ликвидность недвижимости, потому что тренды привлекают участников рынка.

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