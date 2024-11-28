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Під загрозою знесення — які будинки в Україні хочуть зруйнувати

28 листопада 2024 13:35
Єлизавета Супівська - редактор
В Україні хочуть знести деякі житлові будинки – чого чекати власникам квартир
Будівництво житлового кварталу. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть подумати, що під час повномасштабної війни говорити про комплексну реконструкцію житлового фонду недоцільно, проте законотворці так не вважають. Не виключено, що до кінця 2024 року на голосування у Верховну Раду винесуть законопроєкт про оновлення мікрорайонів із застарілими будинками. Власникам житла варто приготуватися до змін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке житло в Україні постійно хочуть знести і чому.

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Комплексна реконструкція кварталів

В Україні чимало старих забудов, які з’явилися в середині минулого століття чи навіть до 1919 року. Частина так званих "хрущовок" і панельних будинків перебуває в аварійному стані, що означає небезпеку життю і здоров’ю мешканців. Ще у вересні 2022 року нардепи проголосували в першому читанні за законопроєкт "Про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду".

Його мета — запровадити механізм знесення старих аварійних будинків, на місці яких потенційно побудують сучасні багатоповерхівки. Як зазначили автори ініціативи в пояснювальній записці, станом на 2019 рік в Україні налічувалося понад 30 000 застарілих будинків. Ситуація із "хрущовками" і панельними спорудами мала такий вигляд:

  • побудовані включно до 1919 року — 7 646 (58 визнали аварійними);
  • побудовані в період 1920-1953 рр. — 9 693 (45 визнали аварійними);
  • збудовані в період 1954-1969 рр. — 7 192 (40 визнали аварійними);
  • побудовані в період 1970-1989 рр. — 5 364 (24 визнали аварійними);
  • збудовані в період 1990-2010 рр. — 785.

"Продовження експлуатації таких будинків несе в собі не тільки некомфортне існування мешканців таких об’єктів, а й пряму загрозу для їх життєвого середовища. Саме такі квартали (мікрорайони) є об’єктом реконструкції і інвестування", — уточнили автори проєкту закону.

До чого варто готуватися українцям

Тема знесення "хрущовок" може знову стати на порядку денному у 2024 році. Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла Мінфіну, що друге читання і голосування за ухвалення в цілому може відбутися до кінця поточного року.

Тоді українці стикнуться з новими реаліями. В документі передбачено, що застарілий житловий фонд можуть як реконструювати/модернізувати (замінити комунікації, утеплити фасади, пристосувати для людей з інвалідністю тощо), так і повністю знести для подальшого будівництва нових об’єктів.

Аби рішення по конкретному будинку ухвалили, потрібна згода мешканців — 75%. Натомість людей повинні тимчасово переселити, надати нову квартиру, рівнозначну попередній, або компенсувати вартість нерухомості. Фінансовий тягар ляже на плечі забудовників, які зможуть організувати роботи на території знесеного приміщення і продати нові квартири.

Чому старі будинки хочуть знести

Причина запиту на реконструкцію не обмежується лише бажанням покращити якість життя громадян. Учасники ринку не проти позбутися застарілого фонду також через фактор ліквідності об’єктів. Власникам стає дедалі важче продавати "хрущовки" і панельки, бо попит мінімальний.

Як розповіла оглядачка ринку нерухомості в коментарі редакції Новини.LIVE Вікторія Берещак, квартири у дуже старих приміщеннях, особливо панельного типу, входять у список неліквідних лотів. Їх майже не купують, хіба що з огляду на привабливу ціну. Тому вигідніше погодитися на знесення, отримавши нове житло чи компенсацію.

Нагадаємо, ціни на нерухомість (ліквідну) постійно ростуть. Причин дорожчання об’єктів багато, зокрема нестача кваліфікованих будівельників, збільшення собівартості робіт, невигідна логістика тощо. Українцям не варто сподіватися, що найближчим часом ціни на квартири впадуть.

Також ми писали, що за допомогою деяких маніпуляцій можна продати житло вигідніше. Наприклад, оживити внутрішнє оздоблення, оновити кухню та ванну, зробити косметичний ремонт тощо. Все це підвищує ліквідність нерухомості, бо тренди приваблюють учасників ринку.

квартири забудова житло будівництво будинок

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