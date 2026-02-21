Доллар в ожидании весны — что будет с курсом в последнюю неделю февраля

Пункт приема валюты, где можно продать купюры доллара. Фото: Новини.LIVE

Чтобы выгодно обменять валюту, украинцы внимательно следят за курсовыми колебаниями и реакцией рынка на геополитические сдвиги. Доллар в течение февраля 2026 года демонстрировал незначительную динамику, однако девальвация будет двигать показатели вверх, пока не достигнет заложенного в государственный бюджет уровня.

Чего ждать в конце зимы, рассказал в комментарии Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с курсом доллара

В течение января 2026 года в Украине происходила резкая девальвация гривны, однако уже в феврале восходящий тренд отступил. Минимальный показатель официального курса гривны к доллару зафиксировался на отметке 42,81 грн/долл., максимальный — на 43,29 грн/долл.

По словам экономиста, в ближайшее время не прогнозируется никаких сдвигов, которые могли бы всколыхнуть рынок. Поэтому не стоит бояться неожиданного подорожания или ждать долгожданного удешевления американской валюты.

"Я не вижу сигналов, что у нас остановится война, будет отменено военное положение и в течение месяца начнется восстановление Украины. Такие события, возможно, затормозили бы обесценивание гривны. Но в ближайшее время общая ситуация не изменится, следовательно курс будет аналогичным", — отметил Плотников.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

Доллар действительно может сойти с текущего уровня, если сойдутся различные факторы. Обесценивание национальной валюты продолжится в случае приостановления помощи от западных партнеров, проблем на фронте или даже смены власти. Зато укрепление гривны начнется с восстановлением Украины, усилением иностранных инвестиций и наплывом граждан других стран с наличными.

Пока ни одного похожего события не предвидится. Так что в конце февраля 2026 года ситуация будет оставаться контролируемой, а курс гривны к доллару не выйдет за пределы устойчивого диапазона 42,80-43,40 грн/долл.

Какие купюры доллара трудно обменять

Ранее мы рассказывали, что украинцы часто сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска, которые не содержат современных защитных элементов, поэтому их трудно проверяются на подлинность. Обменные пункты нередко отказывают клиентам в обслуживании, если те хотят продать старые доллары.

Национальный банк установил запрет на такие ограничения и требует от участников рынка принимать все иностранные купюры, которые не потеряли платежеспособность. В частности доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Если они не фальсифицированы, сильно изношены или повреждены, то подлежат обмену.

Украинцы могут пожаловаться в НБУ на случаи нарушений. Среди альтернативных вариантов использования наличных старого образца — купить гривны в банке, положить на депозит/карту, приобрести облигации, обменять по кросс-курсу или рассчитаться за рубежом.

