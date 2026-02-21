Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Перспективы курса доллара — может ли валюта подешеветь в ближайшее время

Перспективы курса доллара — может ли валюта подешеветь в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:20
Доллар в ожидании весны — что будет с курсом в последнюю неделю февраля
Пункт приема валюты, где можно продать купюры доллара. Фото: Новини.LIVE

Чтобы выгодно обменять валюту, украинцы внимательно следят за курсовыми колебаниями и реакцией рынка на геополитические сдвиги. Доллар в течение февраля 2026 года демонстрировал незначительную динамику, однако девальвация будет двигать показатели вверх, пока не достигнет заложенного в государственный бюджет уровня.

Чего ждать в конце зимы, рассказал в комментарии Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Реклама
Читайте также:

Что будет с курсом доллара

В течение января 2026 года в Украине происходила резкая девальвация гривны, однако уже в феврале восходящий тренд отступил. Минимальный показатель официального курса гривны к доллару зафиксировался на отметке 42,81 грн/долл., максимальный — на 43,29 грн/долл.

По словам экономиста, в ближайшее время не прогнозируется никаких сдвигов, которые могли бы всколыхнуть рынок. Поэтому не стоит бояться неожиданного подорожания или ждать долгожданного удешевления американской валюты.

"Я не вижу сигналов, что у нас остановится война, будет отменено военное положение и в течение месяца начнется восстановление Украины. Такие события, возможно, затормозили бы обесценивание гривны. Но в ближайшее время общая ситуация не изменится, следовательно курс будет аналогичным", — отметил Плотников.

Перспективы курса доллара — может ли валюта подешеветь в ближайшее время - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

Доллар действительно может сойти с текущего уровня, если сойдутся различные факторы. Обесценивание национальной валюты продолжится в случае приостановления помощи от западных партнеров, проблем на фронте или даже смены власти. Зато укрепление гривны начнется с восстановлением Украины, усилением иностранных инвестиций и наплывом граждан других стран с наличными.

Пока ни одного похожего события не предвидится. Так что в конце февраля 2026 года ситуация будет оставаться контролируемой, а курс гривны к доллару не выйдет за пределы устойчивого диапазона 42,80-43,40 грн/долл.

Какие купюры доллара трудно обменять

Ранее мы рассказывали, что украинцы часто сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска, которые не содержат современных защитных элементов, поэтому их трудно проверяются на подлинность. Обменные пункты нередко отказывают клиентам в обслуживании, если те хотят продать старые доллары.

Национальный банк установил запрет на такие ограничения и требует от участников рынка принимать все иностранные купюры, которые не потеряли платежеспособность. В частности доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Если они не фальсифицированы, сильно изношены или повреждены, то подлежат обмену.

Украинцы могут пожаловаться в НБУ на случаи нарушений. Среди альтернативных вариантов использования наличных старого образца — купить гривны в банке, положить на депозит/карту, приобрести облигации, обменять по кросс-курсу или рассчитаться за рубежом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы избежать двойной конвертации валюты при расчетах банковской картой за рубежом, необходимо правильно выбрать платежную систему. MasterCard — это платежи в евро, Visa — в долларах.

Также мы писали, что украинцы часто теряют деньги при обмене валюты, поскольку неправильно осуществляют операцию купли-продажи. Они ориентируются только на курс или ищут выгоду на черном рынке.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации