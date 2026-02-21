Курс долара чекає наближення весни — що буде з валютним ринком в Україні

Пункт прийому валюти, де можна продати купюри долара. Фото: Новини.LIVE

Щоб вигідно обміняти валюту, українці уважно слідкують за курсовими коливаннями і реакцією ринку на геополітичні зрушення. Протягом лютого 2026 року фіксувалася незначна динаміка долара, однак девальвація повністю не зупинилася. Вона буде рухати показники вгору, поки не досягне закладеного в державний бюджет рівня.

Чого чекати наприкінці зими, розповів у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Що буде з курсом долара

Протягом січня 2026 року в Україні відбувалася різка девальвація гривні, проте вже в лютому висхідний тренд відступив. Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара зафіксувався на позначці 42,81 грн/дол., максимальний — на 43,29 грн/дол.

За словами економіста, найближчим часом не прогнозується жодних зрушень, які могли би сколихнути ринок. Тому не варто боятися несподіваного дорожчання або чекати довгоочікуваного здешевлення американської валюти.

"Я не бачу сигналів, що в нас зупиниться війна, буде скасований воєнний стан і протягом місяця почнеться відновлення України. Такі події, можливо, загальмували би знецінення гривні. Але найближчим часом загальна ситуація не зміниться, отже курс буде аналогічним", — зазначив Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

Долар дійсно може зійти з поточного рівня, якщо зійдуться різні чинники. Знецінення національної валюти продовжиться у випадку призупинення допомоги від західних партнерів, проблем на фронті чи навіть зміни влади. Натомість укріплення гривні почнеться з відбудовою України, посиленням іноземних інвестицій і напливом громадян інших країн із готівкою.

Поки жодної схожої події не передбачається. Отже наприкінці лютого 2026 року ситуація буде залишатися контрольованою, а курс гривні до долара не вийде за межі сталого діапазону 42,80-43,40 грн/дол.

Які купюри долара важко обміняти

Раніше ми розповідали, що українці часто стикаються з проблемою обміну доларів старого зразка. Йдеться про купюри 1996 року випуску, які не містять сучасних захисних елементів, тому важко перевіряються на справжність. Обмінні пункти нерідко відмовляють клієнтам в обслуговуванні, якщо вони хочуть продати старі долари.

Національний банк встановив заборону на такі обмеження і вимагає від учасників ринку приймати всі іноземні купюри, які не втратили платоспроможність. Зокрема долари, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Якщо вони не фальсифіковані, сильно зношені чи пошкодженні, то підлягають обміну.

Українці можуть поскаржитися в НБУ на випадки порушень. Серед альтернативних варіантів використання готівки старого зразка — купити гривні в банку, покласти на депозит/картку, придбати облігації, обміняти за крос-курсом або розрахуватися за кордоном.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб уникнути подвійної конвертації валюти під час розрахунків банківською картою за кордоном, необхідно правильно обрати платіжну систему. MasterCard — це платежі в євро, Visa — в доларах.

Також ми писали, що українці часто втрачають кошти при обміні валюти, оскільки неправильно здійснюють операцію купівлі-продажу. Вони орієнтуються лише на курс або шукають вигоду на чорному ринку.