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Главная Экономика Первые в Европе — что запустит Киевстар до конца 2025 года

Первые в Европе — что запустит Киевстар до конца 2025 года

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 16:10
Киевстар запустит мобильный интернет от Starlink — когда и что станет доступно абонентам
Смартфон в руке. Фото: Unsplash

В Украине готовятся запустить услуги мобильной связи от Starlink. До конца 2025 года Киевстар планирует внедрить обмен сообщениями через OTT, а к середине 2026-го — спутниковую связь.

Об этом рассказали в Reuters.

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Чем смогут пользоваться украинцы

Украина станет первым государством Европы, которое запустит мобильный интернет от Starlink. Генеральный директор оператора "Киевстар" Александр Комаров уточнил, что предполагается двухэтапный процесс:

  • до конца 2025 года — предоставление услуги обмена сообщениями (через WhatsApp, Signal и другие системы);
  • во втором квартале 2026 года — мобильная спутниковая широкополосная связь.

Испытания начались в конце 2024 года, а 30 декабря Киевстар и Starlink подписали соглашение о внедрении спутниковой связи Direct to Cell. Этот тип соединения позволит украинским абонентам подключаться к спутникам, которые передают сигналы из космоса непосредственно на смартфоны пользователей.

Благодаря нововведению наши граждане будут иметь стабильную связь где угодно, даже в местах с плохим покрытием. Плюс Direct to Cell обеспечит устойчивыми услугами владельцев LTE-телефонов, которым не придется прибегать к аппаратным или программным обновлениям.

Услуги связи по-новому

Ранее мы рассказывали, что Кабинет Министров принял Правила предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Они предусматривают защиту личного пространства клиентов и другие нововведения, а именно:

  • блокировку спам-звонков и рекламы;
  • возможность отслеживания расходов и управления платными услугами в личном кабинете;
  • защиту от случайных финансовых списаний;
  • поддержку абонентов в зоне боевых действий;
  • защиту от долгов;
  • предоставление информации о реальной скорости интернета;
  • сведения о покрытии на сайте мобильного оператора.

Компаниям дали время на создание необходимых технических возможностей. Принятие постановления назвали революционным шагом, который сделает украинскую телеком-сферу максимально прозрачной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, популярные мобильные операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — подготовили для абонентов изменения в июле 2025 года. Клиенты по крайней мере двух компаний получили новые тарифные планы с улучшенными условиями обслуживания.

Также мы писали, какие дешевые тарифы предлагают мобильные операторы в июле. Киевстар запустил пакет "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 220 грн, который предусматривает домашний интернет, безлимитный мобильный трафик, гигабайты в роуминге, безлим на Киевстар и др.

Киевстар связь Starlink мобильный интернет мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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