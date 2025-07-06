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Головна Економіка Київстар, Vodafone, lifecell — які зміни приготували в липні 2025

Київстар, Vodafone, lifecell — які зміни приготували в липні 2025

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 19:15
Новинки від Київстару, Vodafone та lifecell — що зміниться для абонентів у липні 2025 року
Дівчина з телефоном. Фото: Pexels

Популярні оператори України регулярно оновлюють умови обслуговування, аби надавати абонентам якісні послуги мобільного зв’язку. Київстар, Vodafone та lifecell приготували для клієнтів нововведення у липні 2025 року, які точно сподобаються користувачам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що нового отримають українці від мобільних операторів у липні.

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Новинка від Київстару

Компанія запустила два тарифні плани для корпоративних абонентів з 3 липня. Вони доступні для підключення виключно у фізичних магазинах Київстару. ФОПи та юридичні особи можуть обрати для активації:

  • "ВСЕ РАЗОМ. Легкий Бізнес" за 300 грн/міс.;
  • "ВСЕ РАЗОМ. Крутий Бізнес" за 450 грн/міс.

Дешевший тариф пропонує 40 ГБ трафіку, безлім у мережі, 300 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 200 SMS, "Київстар ТБ Легкий" (200+ каналів, базова колекція фільмів), дві Суперсили на вибір. Для додаткового безплатного підключення доступні послуги:

  • Київстар ТБ (18 000+ фільмів, 380+ каналів);
  • "Відео на ходу";
  • 5 ГБ у роумінгу;
  • SIM для планшета;
  • SIM для другого телефона;
  • "Соцмережі та месенджери";
  • дротовий інтернет для роботи з дому зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Дорожчий тариф включає безлімітний трафік, 15 ГБ у роумінгу, безлім у мережі Київстару, 600 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 600 SMS, "Київстар ТБ Легкий". На вибір дається дві Суперсили: Київстар ТБ, 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, дротовий інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Київстар, Vodafone, lifecell — які зміни приготували в липні 2025 - фото 1
Нові тарифи від Київстару. Фото: скриншот

Новинка від Vodafone

З 2 липня компанія запустила нову лінійку тарифів FLEXX, що підлаштована під використання в Україні та за кордоном. Пакети стануть у пригоді абонентам, які часто подорожують Європою, оскільки розроблені за концепцією Rome like at home. Тобто умови обслуговування в роумінгу максимально наближені до домашніх.

Тариф FLEXX GO за 320 грн/4 тижні надасть такі обсяги послуг:

  • 25 ГБ трафіку, з них 8 ГБ — у роумінгу;
  • безлім на 30 мобільних застосунків;
  • необмежені розмови в мережі Vodafone;
  • 500 хвилин по Україні та в роумінгу.

Тариф FLEXX TOP за 500 грн/4 тижні включає:

  • 50 ГБ трафіку (13 ГБ у роумінгу);
  • безлім на 30 застосунків;
  • необмежені розмови в мережі Vodafone;
  • 800 хвилин для дзвінків по Україні та в роумінгу.

Скориставшись сервісом MNP, можна знизити вартість пакетів до 200 і 350 грн відповідно. Акція діятиме протягом шести місяців користування.

Київстар, Vodafone, lifecell — які зміни приготували в липні 2025 - фото 2
Нові тарифи від Vodafone. Фото: скриншот

Новинка від lifecell

Абонентів попередили про зміни базових тарифів у роумінгу. З 9 липня мобільний оператор перегляне умови обслуговування, після чого для більшості країн вартість послуг стане вигіднішою, для декількох ціни на дзвінки, інтернет і повідомлення трохи зростуть.

  1. Третя тарифна група: дзвінки — 20 грн/хвилина, інтернет — 75 грн за 100 МБ, SMS — 7 грн.
  2. Четверта тарифна група: дзвінки — 55 грн/хвилина, інтернет — 7 грн/МБ, SMS — 30 грн.
  3. П'ята тарифна група: дзвінки — 130 грн/хвилина, інтернет — 250 грн/МБ, SMS — 35 грн.

lifecell запровадить нову тарифну групу 2.1, до якої належить Монако: дзвінки — 55 грн/хвилина, інтернет — 75 грн за 150 МБ, SMS — 30 грн. До четвертої групи ввійде Сінгапур, до п'ятої віднесуть Алжир, до третьої — Сербію, Йорданію, острови Ямайка, Антигуа і Барбуда, Барбадос, Домініка, Гренада і ще кілька держав.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Ми дізналися, які пакети коштують найдешевше в Київстарі, Vodafone та lifecell у липні 2025 року. Наповнення може здивувати скептично налаштованих українців.

Також ми писали, які компанії встановили найбільш вигідні умови для міжнародних дзвінків. Київстар і Vodafone пропонують абонентам послугу "Роумінг як вдома", але вартість хвилини розмови в Україні значно відрізняється.

Київстар Vodafone lifecell зв'язок мобільні оператори
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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