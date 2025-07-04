Київстар, Vodafone та lifecell — який тариф найдешевший у липні 2025 року

Чоловік з телефоном. Фото: Unsplash

Популярні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Не обов’язково багато платити за мобільний зв'язок, аби мати достатні обсяги послуг. Навіть бюджетні пакети можуть здивувати наповненням.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдешевші тарифи від мобільних операторів у липні 2025 року.

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Тариф від Київстару

Один із бюджетних пакетів має назву "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Він доступний лише при перенесенні номера в мережу Київстару від оператора-конкурента. Лише за 220 грн/міс. клієнти компанії отримають:

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с;

безлімітний мобільний трафік;

10 ГБ у роумінгу;

безлім на Київстар;

300 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон;

200 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video).

Якщо базового наповнення не вистачає, можна активувати дві Суперсили на вибір. Серед доступних варіантів — Київстар ТБ (18 000+ фільмів, 380+ каналів), 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона.

Тариф від Vodafone

Станом на липень 2025 року найдешевшим є тарифний план Red Start для контрактних абонентів. Він коштує 240 грн/міс., але ціна зменшиться до 200 грн після перенесення мобільного номера за допомогою сервісу MNP. Пакет включає 20 ГБ трафіку, безлім у мережі, 200 хвилин на розмови по Україні та 200 SMS.

Додатково в тарифі передбачена безплатна послуга Online PASS — безлімітний трафік на максимальній швидкості на меседжинг (текст і картинки) у Viber, WhatsApp, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Coursera, Duolingo тощо, а також аудіо- і відеодзвінки. Стандартна вартість за підключення Online PASS — 30 грн/міс.

Тариф від lifecell

Найдешевший варіант — пакет "Максі" за 300 грн/міс. Ціну можна знизити до 250 грн, якщо здійснити персоніфікацію мобільного номера, або до 190 грн після перенесення номера в мережу lifecell. За такі гроші абоненти можуть використовувати:

40 ГБ трафіку чи безлім (залежить від вартості і вчасної оплати);

1 500 хвилин на розмови по Україні (окрім lifecell) за своєчасну оплату;

безлім на lifecell;

безлім на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X тощо).

З послугою "Тарифна підписка" вдасться економити до 15% на оплаті пакета. А студенти lifecell Campus можуть використати знижку 10%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мобільні оператори пропонують вигідні тарифні плани для пенсіонерів. Київстар запустив окремий пакет за 220 грн/міс., Vodafone дозволяє під'єднати бюджетний тариф Turbo, а lifecell створив послугу спеціально для людей похилого віку за 100 грн/міс.

Також ми писали, що мобільні оператори встановили знижки на тарифні плани. Українці можуть під'єднати пакети "Все разом" від Київстару і платити всього 200 грн протягом трьох місяців використання. Схожі акції діють у Vodafone та lifecell.