Киевстар, Vodafone и lifecell — какой тариф самый дешевый в июле 2025 года

Мужчина с телефоном. Фото: Unsplash

Популярные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Не обязательно много платить за мобильную связь, чтобы иметь достаточные объемы услуг. Даже бюджетные пакеты могут удивить наполнением.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых дешевых тарифах от мобильных операторов в июле 2025 года.

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Тариф от Киевстара

Один из бюджетных пакетов называется "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт". Он доступен только при переносе номера в сеть Киевстара от оператора-конкурента. Всего за 220 грн/мес. клиенты компании получат:

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

безлимитный мобильный трафик;

10 ГБ в роуминге;

безлим на Киевстар;

300 минут на звонки по Украине и за границу;

200 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video).

Если базового наполнения не хватает, можно активировать две Суперсилы на выбор. Среди доступных вариантов — Киевстар ТВ (18 000+ фильмов, 380+ каналов), 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона.

Тариф от Vodafone

По состоянию на июль 2025 года самым дешевым является тарифный план Red Start для контрактных абонентов. Он стоит 240 грн/мес., но цена уменьшится до 200 грн после переноса мобильного номера с помощью сервиса MNP. Пакет включает 20 ГБ трафика, безлим в сети, 200 минут на разговоры по Украине и 200 SMS.

Дополнительно в тарифе предусмотрена бесплатная услуга Online PASS — безлимитный трафик на максимальной скорости на месседжинг (текст и картинки) в Viber, WhatsApp, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Coursera, Duolingo и т.д., а также аудио- и видеозвонки. Стандартная стоимость за подключение Online PASS — 30 грн/мес.

Тариф от lifecell

Самый дешевый вариант — пакет "Макси" за 300 грн/мес. Цену можно снизить до 250 грн, если осуществить персонификацию мобильного номера, или до 190 грн после переноса номера в сеть lifecell. За такие деньги абоненты могут использовать:

40 ГБ трафика или безлим (зависит от стоимости и своевременной оплаты);

1 500 минут на разговоры по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату;

безлим на lifecell;

безлим на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и т.д.).

С услугой "Тарифная подписка" удастся экономить до 15% на оплате пакета. А студенты lifecell Campus могут использовать скидку 10%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильные операторы предлагают выгодные тарифные планы для пенсионеров. Киевстар запустил отдельный пакет за 220 грн/мес., Vodafone позволяет подключить бюджетный тариф Turbo, а lifecell создал услугу специально для пожилых людей за 100 грн/мес.

Также мы писали, что мобильные операторы установили скидки на тарифные планы. Украинцы могут подключить пакеты "Все вместе" от Киевстара и платить всего 200 грн в течение трех месяцев использования. Похожие акции действуют у Vodafone и lifecell.