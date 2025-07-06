Новинки от Киевстара, Vodafone и lifecell — что изменится для абонентов в июле 2025 года

Девушка с телефоном. Фото: Pexels

Популярные операторы Украины регулярно обновляют условия обслуживания, чтобы предоставлять абонентам качественные услуги мобильной связи. Киевстар, Vodafone и lifecell приготовили для клиентов нововведения в июле 2025 года, которые точно понравятся пользователям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нового получат украинцы от мобильных операторов в июле.

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Новинка от Киевстара

Компания запустила два тарифных плана для корпоративных абонентов с 3 июля. Они доступны для подключения исключительно в физических магазинах Киевстара. ФЛП и юридические лица могут выбрать для активации:

"ВСЕ ВМЕСТЕ. Легкий Бизнес" за 300 грн/мес;

"ВСЕ ВМЕСТЕ. Крутой Бизнес" за 450 грн/мес.

Более дешевый тариф предлагает 40 ГБ трафика, безлим в сети, 300 минут на звонки по Украине и за границу, 200 SMS, "Киевстар ТВ Легкий" (200+ каналов, базовая коллекция фильмов), две Суперсилы на выбор. Для дополнительного бесплатного подключения доступны услуги:

Киевстар ТВ (18 000+ фильмов, 380+ каналов);

"Видео на ходу";

5 ГБ в роуминге;

SIM для планшета;

SIM для второго телефона;

"Соцсети и мессенджеры";

проводной интернет для работы из дома со скоростью до 100 Мбит/с.

Более дорогой тариф включает безлимитный трафик, 15 ГБ в роуминге, безлим в сети Киевстара, 600 минут на звонки по Украине и за границу, 600 SMS, "Киевстар ТВ Легкий". На выбор дается две Суперсилы: Киевстар ТВ, 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, проводной интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Новые тарифы от Киевстара. Фото: скриншот

Новинка от Vodafone

Со 2 июля компания запустила новую линейку тарифов FLEXX, которая подстроена под использование в Украине и за рубежом. Пакеты пригодятся абонентам, часто путешествующим по Европе, поскольку разработаны по концепции Rome like at home. То есть условия обслуживания в роуминге максимально приближены к домашним.

Тариф FLEXX GO за 320 грн/4 недели предоставит такие объемы услуг:

25 ГБ трафика, из них 8 ГБ — в роуминге;

безлим на 30 мобильных приложений;

неограниченные разговоры в сети Vodafone;

500 минут по Украине и в роуминге.

Тариф FLEXX TOP за 500 грн/4 недели включает:

50 ГБ трафика (13 ГБ в роуминге);

безлим на 30 приложений;

неограниченные разговоры в сети Vodafone;

800 минут для звонков по Украине и в роуминге.

Воспользовавшись сервисом MNP, можно снизить стоимость пакетов до 200 и 350 грн соответственно. Акция будет действовать в течение шести месяцев пользования.

Новые тарифы от Vodafone. Фото: скриншот

Новинка от lifecell

Абонентов предупредили об изменениях базовых тарифов в роуминге. С 9 июля мобильный оператор пересмотрит условия обслуживания, после чего для большинства стран стоимость услуг станет выгоднее, для нескольких цены на звонки, интернет и сообщения немного вырастут.

Третья тарифная группа: звонки — 20 грн/минута, интернет — 75 грн за 100 МБ, SMS — 7 грн. Четвертая тарифная группа: звонки — 55 грн/минута, интернет — 7 грн/МБ, SMS — 30 грн. Пятая тарифная группа: звонки — 130 грн/минута, интернет — 250 грн/МБ, SMS — 35 грн.

lifecell введет новую тарифную группу 2.1, к которой относится Монако: звонки — 55 грн/минута, интернет — 75 грн за 150 МБ, SMS — 30 грн. В четвертую группу войдет Сингапур, в пятую отнесут Алжир, в третью — Сербию, Иорданию, острова Ямайка, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, Гренада и еще несколько государств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мобильные операторы предлагают абонентам тарифные планы на разный кошелек. Мы узнали, какие пакеты стоят дешевле всего в Киевстаре, Vodafone и lifecell в июле 2025 года. Наполнение может удивить скептически настроенных украинцев.

Также мы писали, какие компании установили наиболее выгодные условия для международных звонков. Киевстар и Vodafone предлагают абонентам услугу "Роуминг как дома", но стоимость минуты разговора в Украине значительно отличается.