Українці отримуватимуть послуги зв’язку по-новому — що зміниться для абонентів

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України ухвалив нові Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Мобільні оператори отримали інструменти для захисту особистого простору абонентів і зобов’язалися технічно їх реалізувати упродовж кількох місяців.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації.

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Українців захистять від спаму

Одним із головних нововведень, окреслених у постанові уряду, стане боротьба з нав’язливими спам-дзвінками, рекламою, фейковими привітаннями про виграші тощо. Надавачі комунікаційних послуг, тобто мобільні оператори, блокуватимуть номери, з яких масово телефонують без згоди абонента.

"Компанії повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери. Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів", — розповіли в Міністерстві.

Оскільки нововведення потребують технічних доопрацювань, компаніям дали кілька місяців на поступове введення правил в дію.

Інші зміни в телекомі

Всього передбачається сім важливих нововведень. Перше — блокування спаму і захист від можливої дезінформації. Інші зміни включають:

відслідковування витрат і керування платними послугами безпосередньо в особистому кабінеті;

захист від випадкових списань — жодна послуга не буде активована без персонального підтвердження абонента;

підтримку клієнтів операторів у зоні бойових дій, зокрема їх SIM-карти не блокуватимуть за несплату плюс надаватимуть один безплатний пакет послуг під час першого входу в мережу;

захист від боргів шляхом встановлення граничних лімітів на балансі;

наявність у договорі інформації щодо реальної швидкості інтернету (у випадку нижчого показника, ніж вказано в документі, можна поскаржитися в НКЕК або звернутися до суду);

прозорі відомості про покриття — українці зможуть перевірити на сайті оператора, де працює мобільний зв'язок та інтернет.

Ухвалення постанови назвали революційним кроком для української телеком-сфери, завдяки чому вдасться створити прозорі правила гри для ринку.

Нагадаємо, клієнти Київстару можуть перевірити, за що платять свої гроші. Потрібно дізнатися деталі про підключений тарифний план. Для цього слід скористатися одним із доступних способів — у мобільному додатку, на сайті чи за номером 466*66.

Також ми писали, що українці можуть скористатися функцією приховування мобільного номера, коли телефонують. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують клієнтам таку послугу за додаткову плату.