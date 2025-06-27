Украинцы будут получать услуги связи по-новому — что изменится для абонентов

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины принял новые Правила предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Мобильные операторы получили инструменты для защиты личного пространства абонентов и обязались технически их реализовать в течение нескольких месяцев.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства цифровой трансформации.

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Украинцев защитят от спама

Одним из главных нововведений, очерченных в постановлении правительства, станет борьба с навязчивыми спам-звонками, рекламой, фейковыми поздравлениями о выигрышах и тому подобное. Поставщики коммуникационных услуг, то есть мобильные операторы, будут блокировать номера, с которых массово звонят без согласия абонента.

"Компании должны заключить договор с оператором и использовать только указанные в нем номера. Если вы получите спам-вызов — сможете сообщить об этом оператору, и номер спамера заблокируют. Также поставщики связи получили инструменты для ограничения подозрительных вызовов", — рассказали в Министерстве.

Поскольку нововведения требуют технических доработок, компаниям дали несколько месяцев на постепенное введение правил в действие.

Другие изменения в телекоме

Всего предполагается семь важных нововведений. Первое — блокировка спама и защита от возможной дезинформации. Другие изменения включают:

отслеживание расходов и управление платными услугами непосредственно в личном кабинете;

защиту от случайных списаний — ни одна услуга не будет активирована без персонального подтверждения абонента;

поддержку клиентов операторов в зоне боевых действий, в частности их SIM-карты не будут блокировать за неуплату плюс предоставят один бесплатный пакет услуг при первом входе в сеть;

защиту от долгов путем установления предельных лимитов на балансе;

наличие в договоре информации о реальной скорости интернета (в случае более низкого показателя, чем указано в документе, можно пожаловаться в НКЭК или обратиться в суд);

прозрачные сведения о покрытии — украинцы смогут проверить на сайте оператора, где работает мобильная связь и интернет.

Принятие постановления назвали революционным шагом для украинской телеком-сферы, благодаря чему удастся создать прозрачные правила игры для рынка.

Напомним, клиенты Киевстара могут проверить, за что платят свои деньги. Нужно узнать детали о подключенном тарифном плане. Для этого следует воспользоваться одним из доступных способов — в мобильном приложении, на сайте или по номеру 466*66.

Также мы писали, что украинцы могут воспользоваться функцией сокрытия мобильного номера, когда звонят. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают клиентам такую услугу за дополнительную плату.