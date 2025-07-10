Київстар запустить мобільний інтернет від Starlink — коли і що стане доступно абонентам

Перші в Європі — що запустить Київстар до кінця 2025 року
В Україні готуються запустити послуги мобільного зв’язку від Starlink. До кінця 2025 року Київстар планує запровадити обмін повідомленнями через OTT, а до середини 2026-го — супутниковий зв'язок.
Про це розповіли в Reuters.
Чим зможуть користуватися українці
Україна стане першою державою Європи, яка запустить мобільний інтернет від Starlink. Генеральний директор оператора "Київстар" Олександр Комаров уточнив, що передбачається двоетапний процес:
- до кінця 2025 року — надання послуги обміну повідомленнями (через WhatsApp, Signal та інші системи);
- у другому кварталі 2026 року — мобільний супутниковий широкосмуговий зв'язок.
Випробовування розпочалися наприкінці 2024 року, а 30 грудня Київстар і Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Цей тип з'єднання дозволить українським абонентам підключатися до супутників, які передають сигнали з космосу безпосередньо на смартфони користувачів.
Завдяки нововведенню наші громадяни матимуть стабільний зв’язок будь-де, навіть у місцях із поганим покриттям. Плюс Direct to Cell забезпечить стійкими послугами власників LTE-телефонів, яким не доведеться вдаватися до апаратних чи програмних оновлень.
Послуги зв’язку по-новому
Раніше ми розповідали, що Кабінет Міністрів ухвалив Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Вони передбачають захист особистого простору клієнтів і запровадження багатьох нововведень, а саме:
- блокування спам-дзвінків і реклами;
- можливість відстеження витрат і керування платними послугами в особистому кабінеті;
- захист від випадкових фінансових списань;
- підтримку абонентів у зоні бойових дій;
- захист від боргів;
- надання інформації про реальну швидкість інтернету;
- відомості про покриття на сайті мобільного оператора.
Компаніям дали час на створення необхідних технічних можливостей. Ухвалення постанови назвали революційним кроком, який зробить українську телеком-сферу максимально прозорою.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, популярні мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — підготували для абонентів зміни у липні 2025 року. Клієнти принаймні двох компаній отримали нові тарифні плани з покращеними умовами обслуговування.
Також ми писали, які дешеві тарифи пропонують мобільні оператори в липні. Київстар запустив пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 220 грн, який передбачає домашній інтернет, безлімітний мобільний трафік, гігабайти в роумінгу, безлім на Київстар тощо.
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