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Головна Економіка Перші в Європі — що запустить Київстар до кінця 2025 року

Перші в Європі — що запустить Київстар до кінця 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 16:10
Київстар запустить мобільний інтернет від Starlink — коли і що стане доступно абонентам
Смартфон у руці. Фото: Unsplash

В Україні готуються запустити послуги мобільного зв’язку від Starlink. До кінця 2025 року Київстар планує запровадити обмін повідомленнями через OTT, а до середини 2026-го — супутниковий зв'язок.

Про це розповіли в Reuters.

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Чим зможуть користуватися українці

Україна стане першою державою Європи, яка запустить мобільний інтернет від Starlink. Генеральний директор оператора "Київстар" Олександр Комаров уточнив, що передбачається двоетапний процес:

  • до кінця 2025 року — надання послуги обміну повідомленнями (через WhatsApp, Signal та інші системи);
  • у другому кварталі 2026 року — мобільний супутниковий широкосмуговий зв'язок.

Випробовування розпочалися наприкінці 2024 року, а 30 грудня Київстар і Starlink підписали угоду щодо впровадження супутникового зв'язку Direct to Cell. Цей тип з'єднання дозволить українським абонентам підключатися до супутників, які передають сигнали з космосу безпосередньо на смартфони користувачів.

Завдяки нововведенню наші громадяни матимуть стабільний зв’язок будь-де, навіть у місцях із поганим покриттям. Плюс Direct to Cell забезпечить стійкими послугами власників LTE-телефонів, яким не доведеться вдаватися до апаратних чи програмних оновлень.

Послуги зв’язку по-новому

Раніше ми розповідали, що Кабінет Міністрів ухвалив Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Вони передбачають захист особистого простору клієнтів і запровадження багатьох нововведень, а саме:

  • блокування спам-дзвінків і реклами;
  • можливість відстеження витрат і керування платними послугами в особистому кабінеті;
  • захист від випадкових фінансових списань;
  • підтримку абонентів у зоні бойових дій;
  • захист від боргів;
  • надання інформації про реальну швидкість інтернету;
  • відомості про покриття на сайті мобільного оператора.

Компаніям дали час на створення необхідних технічних можливостей. Ухвалення постанови назвали революційним кроком, який зробить українську телеком-сферу максимально прозорою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, популярні мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — підготували для абонентів зміни у липні 2025 року. Клієнти принаймні двох компаній отримали нові тарифні плани з покращеними умовами обслуговування.

Також ми писали, які дешеві тарифи пропонують мобільні оператори в липні. Київстар запустив пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 220 грн, який передбачає домашній інтернет, безлімітний мобільний трафік, гігабайти в роумінгу, безлім на Київстар тощо.

Київстар зв'язок Starlink мобільний інтернет мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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