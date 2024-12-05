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Предпраздничные валютные игры — что происходит с курсом доллара

5 декабря 2024 17:54
Елизавета Супивская - редактор
НБУ пошел на уступки – что происходит с курсом доллара в канун праздников
Американские доллары в руках. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Национальный банк Украины рассчитал официальный курс гривны по отношению к доллару на пятницу, 6 декабря. По сравнению с предыдущим днем показатель опустился на несколько копеек. Как прогнозируют эксперты, в первой декаде декабря будут происходить традиционные колебания валютного рынка, а ближе к новогодним праздникам возможно резкое удорожание доллара.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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В четверг, 5 декабря, американская валюта стоила 41,66 грн/долл. Это один из самых высоких показателей в истории Украины, пик пришелся на 4 декабря — 41,69 грн/долл. Покорив эту вершину, официальный курс гривны к доллару пошел на убыль. В пятницу разница будет составлять 10 копеек, поскольку регулятор рассчитал уровень 41,59 грн/долл.

 

Курс НБУ
Колебания официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: НБУ/скриншот

Наличный рынок динамично реагирует на меры Национального банка по регулированию стоимости валюты. В обменниках средний курс покупки и продажи 5 декабря составил 41,65 грн/долл. и 41,71 грн/долл. соответственно. Банки продавали американские купюры за 41,93 грн/долл., а покупали — за 41,50 грн/долл.

Что будет с курсом доллара на новогодние праздники

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего следует ожидать от валютного рынка в течение декабря и на рождественско-новогодние праздники. Эксперт ожидает традиционных колебаний курса в пределах 10-20 копеек, поскольку до 20 числа не предвидятся никакие сдвиги, которые могли бы серьезно повлиять на доллар.

"На новогодние праздники есть шанс, что доллар будет стоить 42 грн. Но вероятность не стопроцентная, ведь Украина сейчас находится в состоянии неуверенности. Это касается не только валютного рынка, но и любых направлений деятельности. Очевидно одно: американские купюры дешеветь не будут. Это константа, которую граждане должны принять", — отметил Алексей Плотников.

Экономист предостерегает украинцев от необдуманных решений, связанных с обменными операциями. Не стоит в начале декабря массово скупать доллары, чтобы после Нового года продать подороже и заработать на разнице показателей. Ибо не исключено, что повышенный спрос среди населения и бизнеса повредит баланс на рынке и окажет негативное влияние на динамику.

Напомним, курс доллара в Украине подчиняется разным факторам. НБУ пытается сдерживать девальвацию гривны, но это очень трудная задача. Существует опасный период года, когда американская валюта может стремительно подорожать.

Также мы писали, что эксперты не считают, будто грядущий год будет легким для экономики страны. В 2025-м продолжится полномасштабная война, которая будет дальше влиять на курс валют, потребительские цены, инфляцию, ВВП и т.д.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара валюта

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